¡Ö¹õ±©¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤¯¤í¤Ï¤Í¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¹õ±©¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¹õ±©¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢3Ê¸»ú¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¹õ±©¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤ì¤Ï¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¹õ±©¤Ï¡¢¹áÀî¸©Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¡£
Åì¤«¤¬¤ï»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹áÀî¤Î¤Æ¤Ö¤¯¤í»ñÎÁ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¼êÂÞ»º¶È¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¼êÂÞ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÇºà¤Î¼êÂÞ¡¢ÀÎ¤Î¥ß¥·¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
