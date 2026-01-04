◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

史上初となる2度目の3連覇を果たした青山学院大学。原晋監督がレース中に感じていた優勝確信度の推移を明かしました。

原監督は1区から2区にかけての優勝確信度を上向きとするも、3区からガクッと減少。この理由について「2区(飯田翔大選手)は本当に予定以上に走ってくれました。『よーしこれで3でさらにジャンプアップ！』ってときに宇田川なにやってんの！」と声をあげます。

3区を託された宇田川瞬矢選手は、トップと2分16秒差となる11位でタスキを受けました。ここから順位を3つ押し上げ8位でタスキをつなぐも、区間7位の走り。トップとの2分差でのリレーに期待していた原監督でしたが、4区へタスキをつなぐ時点ではトップと3分16秒差となっていました。

宇田川選手はレース中の原監督の姿を振り返り「(監督の乗る運営管理車と)並走するタイミングがあるんですけど、1ミリも顔が笑ってなくて。見たことないぐらい真顔だった。僕の動きが悪いっていうのをジェスチャーで『もっと足回せ』ってやっていて」と語りながら、苦笑いを見せました。

続けて原監督は、4区への優勝確信度のジャンプアップについて「平松(享祐選手)がいい走りを見せてくれた」と称賛。“新・山の神”となった黒田朝日選手の快走にも、この平松選手の走りが貢献していたと語りました。