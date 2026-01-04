³°¹ñ¿Í´Þ¤à¼õ·º¼Ô6Àé¿ÍÄ¶¤Ë²¸¼Ï¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¡¢ÆÈÎ©µÇ°Æü
¡¡¡Ú¥ä¥ó¥´¥ó¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤Ï4Æü¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³°¹ñ¿Í52¿Í¤ò´Þ¤à¼õ·º¼Ô6186¿Í¤Ë¡Ö²¸¼Ï¡×¤òÍ¿¤¨¼áÊü¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·³À¯¤òÈãÈ½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¸µ¾ðÊóÁê¤é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Ì±¼çÇÉ»ØÆ³¼Ô¥¢¥¦¥ó¥µ¥ó¥¹¡¼¥Á¡¼»á¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤ÏºòÇ¯12·î¤«¤éÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¤ÊÌ±¼çÇÉ¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·³À¯¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤ÈÆ±28Æü¤ÎÂè1²óÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹ñ·³·Ï¤ÎÏ¢Ë®ÃÄ·ëÈ¯Å¸ÅÞ¡ÊUSDP¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÁªµó¸å¤â¼Â¼ÁÅª¤Ê·³À¯»ÙÇÛ¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢²¸¼Ï¤Ë¤Ï»ÙÇÛ¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£