¥Ð¥¹¥±¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡×Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼À©¡×¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê½Õ¹â¤Ø¡¡¶¯¹ë¤½¤í¤¦¡Ö»à¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×È´¤±½Ð¤¹¡Ú½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¤ÎÃË»Ò¤Ï15Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡£Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤Çºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤ò¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂçµ×ÊÝ½Ù¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¿·»³ÌÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤ò¼´¤ËÁ´¹ñ¤Ç¤â¶¯¹ë·âÇË¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿15Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¡Ö½Õ¹â¡×¤À¡£¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£Áê¼ê¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î»ÊÎáÅã¡¢Âçµ×ÊÝ¼ç¾¤Ï¿´¤òÌö¤é¤»¤ë¡£
¡¡½Õ¹â¤Ï14ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£2010Ç¯¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤·¤¿ÅÁÅý¹»¤À¡£23Ç¯¤ËÅìÊ¡²¬¤Ë¾¡¤Ã¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¿·½Õ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï·»¤Î¾©¡ÊÊ¡»³Ê¿À®Âç¡£V¥ê¡¼¥°ÆàÎÉ¤Ë²ÃÆþÍ½Äê¡Ë¤¬ÅìÊ¡²¬¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ21Ç¯¤Î½Õ¹âÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¼«¿È¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤âÏ¢Â³¤Ç¥Ò¥¬¥·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È·»¤È°ã¤¦¿ÊÏ©¤òÁª¤ó¤À¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ËÊ¡²¬¸©ÁªÈ´¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¿·»³¤â¡ÖÅìÊ¡²¬¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¹ê¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£
¡¡àÂÇÅÝ¥Ò¥¬¥·á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¡¢OB¤Ç½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°±àÍÎ¹Ô´ÆÆÄ¡Ê40¡Ë¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£Îý½¬»þ´Ö¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¤È¶¯¹ë¹»¤È¤·¤Æ¤ÏÃ»¤¯¡ÖÎý½¬¤Î¸ú²ÌÎ¨¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡£¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë1¡Á3Ç¯À¸¤Î3¿Í°ìÁÈ¤Ç¡Ö·»Äï¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Îý½¬¤ä³Ø¹»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾åµéÀ¸¤¬ÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¡£¼ç¾¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢³Æ¼«¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é¤Ï¿·Ç¤¤ÎÅÄÃæ»Ö±Í¥³¡¼¥Á¡Ê23¡Ë¤È¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤¤áºÙ¤«¤Ê¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂÎÄ´´ÉÍý¤ä¾ðÊó¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡½Õ¹â¤Ç¤ÏÁ´¹ñÁíÂÎ¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ËÂ³¤¯¹â¹»3´§¤òÁÀ¤¦ÄÃÀ¾¡Ê·§ËÜ¡Ë¡¢¹ñ¥¹¥Ý½àÍ¥¾¡¤ÎÅì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤È½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ÐÅö¤¿¤ëÆ±³ØÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡£Î¾¹»¤È¤â¥¨¡¼¥¹¤¬2Ç¯À¸¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¿·»³¤Ï¶¯Îõ¤ÊÉé¤±¤óµ¤¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£ÅìÊ¡²¬¤òÅÝ¤·¤¿¼ÂÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¸«¤»¤Ä¤±¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë