¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç°ìÂÁá¤¤¡ÈÀ®¿Í¼°¡É¡¡Àµ·î¤Îµ¢¾Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×
¡¡ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÁá¤¯¡ÈÀ®¿Í¼°¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¿¶Âµ¤òÃå¤ÆÆ°Êª¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£ÇòÉÍÄ®¤È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢Àµ·î¤Îµ¢¾Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆó½½ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¼ã¼Ô¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤·¡ÖÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¤È¤·¤Æ¡ÈÀ®¿Í¼°¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£´Ç¯Á°¤ËÀ®¿ÍÇ¯Îð¤¬£±£¸ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ïº£Ç¯¤â£²£°ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ìó£±£³£°¿Í¤¬½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤¡×
¡¡¡ÖÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò»Å»ö¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¼«¿æ¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥¤¥ë¥«¤«¤é¤â¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿·¤¿¤ÊÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£