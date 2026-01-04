½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤Ç²Ð»ö¡¡½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð½÷À¤¬»àË´¡¡µþÅÔ¡¦»³²Ê¶è
¡¡£´Æü¸áÁ°¡¢µþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð¤Î½÷À£±¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹õ±ì¤ò¾å¤²¤Æ·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë½»Âð¡££´Æü¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤´¤í¡¢µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÜ©ÄÔÁð³¤Æ»Ä®¤Ç¡Ö±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£²Ð»ö¤Ç¤¹¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤Ê¤É¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¼Ö£³£³Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤ÏÌó£²»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤Î½»ÂðÌó£¸£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Âð¤Î£±³¬ÉôÊ¬¤«¤é½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹âÎð¤Î½÷À£±¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï½»Âð¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£