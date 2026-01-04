¡Úº£½µ¤Î±¿Àª¡Û1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï¿åÉÓºÂ¡ª¡¡ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤
¡¡¿·¤·¤¤1½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î±¿Àª¤ò¡¢ÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¤Î12À±ºÂ½µ´ÖÀê¤¤¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âè1°Ì¡ú¿åÉÓºÂ
¡¡±¿ÀªÂè1°Ì¡ª¡¡¡Ö¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÀÅ¤«¤Ë¹ß¤ê¤ë¡×Î®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ä´üÂÔ¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤ò¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í²¿¤â¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¿´¤È´¶³Ð¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌµÍý¤Ë°ÕÌ£¤Å¤±¤»¤º¡¢ÀÅ¤«¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè2°Ì¡ú²´µíºÂ
¡¡±¿ÀªÂè2°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î²´µíºÂ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¡×¤ò¼Ò²ñ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ëÎ®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¶³ÐÅª¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢·Ð¸³¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢¸ÀÍÕ¡¦ÍýÏÀ¡¦»ÑÀª¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡ÖÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®ÍêÅÙ¤¬°ìÃÊ¤È¾å¤¬¤ëÀ±²ó¤ê¤Ç¤¹¡£
Âè3°Ì¡ú»³ÍÓºÂ
¡¡±¿ÀªÂè3°Ì¡ª¡¡º£½µ¤Î»³ÍÓºÂ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤À¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÌ¾¾è¤êÄ¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤äÌò³ä¤Ë±þ¤¨¤ëÃæ¤Ç·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼«Ê¬Áü¤ò°ìÅÙÀ°Íý¤·¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¡£ÌµÍý¤ËÇØ¿¤Ó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤ÇÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤¬¿®Íê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤³¤³¤ÇÄê¤á¤¿¼«¸ÊÇ§¼±¤¬¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò¤Î¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè4°Ì¡ú³ªºÂ
¡¡º£½µ¤Î³ªºÂ¤Ï¡Ö¿Í¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤Î°ÂÄêÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ø·¸¤«¤é°ìÊâ¿Ê¤ß¡¢ÌóÂ«¤äÎ©¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤½¤¦¡£Áê¼ê¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤è¤ê¡Ö¤³¤Î´Ø·¸¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Âè5°Ì¡ú¼Í¼êºÂ
¡¡¡Ö²ÁÃÍ¤ò¸½¼Â¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¡×Î®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÁÛ¤ä²ÄÇ½À¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦°Ý»ý¤·¡¢¤É¤¦ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤«¤Ø¤È»ëÅÀ¤¬°Ü¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸µ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Î¼»ÅÊ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè6°Ì¡ú²µ½÷ºÂ
¡¡º£½µ¤Î²µ½÷ºÂ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡×Î®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤äÂ©È´¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤äÁÏÂ¤À¤ò¤É¤¦°é¤Æ¡¢¤É¤¦À¤¤ÎÃæ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò·Ú¤¯°·¤ï¤º¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤È¸½¼Â¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Î©¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
Âè7°Ì¡ú»â»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤Î»â»ÒºÂ¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤ÄÌò³ä¡×¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¡¢Æü¡¹¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤ë¤«¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤¦°Å¼¨¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬³Î¼Â¤Ë¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£ÇÉ¼ê¤ÊÀ®²Ì¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ÔÆ¯¤ä¿®Íê¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâ¾ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢2·î¤«¤é¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè8°Ì¡úµûºÂ
¡¡¡ÖÍýÁÛ¤ò1¿Í¤ÇÊú¤¨¤Ê¤¤¡×Î®¤ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¿´ê¤¤¤ä¹½ÁÛ¤ò¡¢Ã¯¤È¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Ì´¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤äÃç´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦´¶¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼Â¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤¬¶ñÂÎÀ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Âè9°Ì¡ú²´ÍÓºÂ
¡¡º£½µ¡¢²´ÍÓºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤ëÍ¦µ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾å¤ËÎ©¤Ä³Ð¸ç¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¡£¾×Æ°¤ä¾ðÇ®¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼Ò²ñÅª¤Ê´ØÌç¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¡¢¡Ö°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤ëÍ½´¶¡£¼«Ê¬¤Î¼«Í³¤ò¾¯¤·¼êÊü¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¸ª½ñ¤¡¦¿®Íê¡¦È¯¸ÀÎÏ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Âè10°Ì¡úÅ·ÇéºÂ
¡¡º£½µ¤Ï³°¤È¤Î´Ø·¸À¤òÀ°¤¨¤ëÁ°¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬Ìá¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿È½ÃÇ¤äÌò³ä¤ò°ìÅÙ¼êÊü¤·¡¢¿´¤ÈÀ¸³è¤Î´ðÈ×¤òÀÅ¤«¤ËÀ°¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ä¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤äÁªÂò¤Ë¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¦¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Û¤É¡¢³°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¼«Á³¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè11°Ì¡úÁÐ»ÒºÂ
¡¡º£½µ¤ÎÁÐ»ÒºÂ¤Ï¡Ö1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤ÎÎ°è¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÍý²òÎÏ¤ä¸À¸ì²½¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤ÎÎÏ¤ä´Ø·¸À¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ã¯¤È²¿¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤«¤¬°ÂÄê¤Î¥«¥®¡£ÀÕÇ¤¤ä´¶¾ð¡¢Î©¾ì¤ò¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤à¤·¤í¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè12°Ì¡úê¸ºÂ
¡¡º£½µ¤Îê¸ºÂ¤Ï¡ÖÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡×¤³¤È¤¬¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤Î¿¼¤µ¤äÆ¶»¡ÎÏ¤òÆâÂ¦¤ËÎ¯¤á¹þ¤à¤è¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÎ®¤ì¡£¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬½Å¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿»×¹Í¤Û¤É¡¢·Ú¤¯°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë½µ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÌÀ²§¥Ø¥«¥Æ¡Ë ¢¨²èÁü½ÐÅµ¡¿Àê¤¤TV NEWS