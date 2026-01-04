元阪神で社会人・三菱重工Westの北條史也内野手（31）が4日、同世代で阪神の同期入団でもあるDeNA・藤浪への思いを明かした。

「あいつ（藤浪）があかんようになってから頑張れってめっちゃ思ってた」

2人は藤浪が大阪桐蔭のエース、北條が光星学院の主軸として高校時代からしのぎを削ってきたライバル関係だった。当時、高校屈指の逸材として阪神にも1位、2位のドラフト同期で入団。藤浪は高卒1年目から3年連続で2桁勝利を挙げるなど早々にスターダムを駆け上がるも、北條はプロの壁にぶつかった。ただ、当時の心境を思い返す表情に険しさはなかった。

「ライバルとか、あいつが1軍で活躍して嫉妬とか全くなかった。一緒に頑張りたい気持ちがとにかく強かった。なおさらメジャーに行って、大谷より頑張れって思うじゃないですか（笑い）。今は大谷世代やけど、最初は藤浪世代でしたから」。事あるごとに「2人で甲子園のお立ち台に上がる」と口にした目標は本音だった。

タテジマに袖を通してともに始まった2人のプロ野球人生は紆余曲折。藤浪はポスティングでのメジャー移籍を経て昨季途中からDeNAに加入して日本球界に復帰し、北條は23年に戦力外となり24年からは社会人の強豪・三菱重工Westでプレーしている。

「僕はプロじゃなくなった。プロだったら、この歳になると1年でも長くってなるじゃないですか。終わり方を考えちゃう。良い終わり方をしたいって。藤浪が今も苦しんでるかは分からないですけど一時期の活躍からは落ちてるじゃないすか。ここで復活したらまたいける。やっぱり応援しちゃうっすよ」

藤浪と北條は大阪府堺市出身と地元も同じ。ここ数年は帰省しているタイミングで年明けに互いの自宅近くの公園で待ち合わせて“初投げ”のキャッチボールを行うことが恒例になっている。

「元旦にあいつから明日空いてる？ってLINE（ライン）が来て。僕はキャッチボールか？って聞いて」

今年も2日に藤浪のボールを受けた。「ほんまに怖いす。あいつ、コントロール荒いんすよ（笑い）。だんだん安定してきて」

何かエール交換するわけでもなく、その後、初詣に2人で出かけるわけでもない。

「キャッチボールした時もそんなにしゃべらない。また関西来たらメシいこか、みたいな感じで」。

適度で絶妙な距離感は今も変わらない。 （遠藤 礼）