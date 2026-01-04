「新春広島ダービー」（４日、宮島）

年末年始の６日間開催「新春広島ダービー」は１２Ｒで優勝戦が行われた。際どいスリット合戦となり１コースの新田泰章（３８）＝広島・１０１期・Ａ１＝がコンマ０１のＳで１周１Ｍを先制しＶ。２着は３号艇の西野翔太、３着は船岡洋一郎となり、２号艇の麻生慎介はフライング（Ｆ）のため返還欠場。発売額１億４７７万９０００円の内、５７２９万７７００円が返還される波乱となった。

フライング艇以外の５艇も０台Ｓとなった優勝戦。宮島では１８回目の優出でついに地元初制覇を飾った新田は、スタンドを埋め尽くしたファンへガッツポーズでゴールイン。水上パレードではレスキューボートの上で飛んだり跳ねたり、ポーズを取ったり、体全体から喜びを爆発させた。スタンドのファンから、「コンマ０１のスタートよ」と伝えられるとズルッ。危うくボートから落ち、“一人水神祭”かと周囲はヒヤリ。「うれしすぎて子どものようにはしゃいでしまった」と興奮気味に語った。

「宮島では最近している自分の調整がはまらない」と今節は伸び型ではなく、自分とはタイプの異なる出足型で勝負。優勝戦では３号艇の西野の６秒５８に対し、新田の展示タイムは６秒６８。「機力は劣勢だったが、気持ち一本。Ｓは行くしかない。入ってくれと思って行った。皆さんの祈りが通じた」と表彰式で祝福する大勢のファンに感謝を伝えた。「地元では何度も優勝戦に乗っていたが、今まではもうひとつ自分の気持ちが足りなかった。とにかく気持ちが一番」と機力差を気力で補い、見事に広島ダービーで頂点を極めた。

「池本輝明さん、山口剛さんら同じグループの先輩、後輩、家族に感謝と喜びを伝えたい」と最後はいつものりりしい表情。初優出の小林礼央ら次世代の若手が活躍した今大会。「目の前の一走一走を積み重ね、その背中を後輩たちに見せることができたらいい」と２０２６年も謙虚にスタート。若手の活躍に刺激を受け、新田ら中堅世代も上のステージを目指す。今年の広島支部には新しい風が吹きそうだ。