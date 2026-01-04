Àµ·î»°¤¬Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÌßµÍ¤Þ¤é¤»£·¿ÍÈÂÁ÷¡¢£¸£°Âå½÷À¤¬»àË´¡ÄÅìµþ¾ÃËÉÄ£È¯É½
¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï£´Æü¡¢Àµ·î»°¤¬Æü¡Ê¸µÆü¤«¤é£³Æü¡Ë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç£¸£°¡Á£¹£¶ºÐ¤ÎÃË½÷£·¿Í¤¬Ìß¤ò¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¹Á¶è¤Î£¸£°ºÐÂå½÷À¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï£±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤¿ÂçÊ¡¤ò¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÉÊÀî¶è¤Ê¤É¤Ç¤âÃË½÷£µ¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ç¤Ï£²£°£²£°¡Á£²£´Ç¯¡¢Ìß¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¤Ç·×£³£³£¸¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢£³£³¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±·î¤ËÌó£´³ä¤¬½¸Ãæ¤·¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Í¤ÎÌó£¹³ä¤¬£¶£µºÐ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ä£¤Ï¡ÖÌß¤Ï¾®¤µ¤¯ÀÚ¤ê¡¢¤è¤¯¤«¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£