¡ÚÃæ»³11R¡ÛÃæ»³¶âÇÕ¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï2Ãå¡¡¸Íºê¡Ö¾¯¤·ÇÏ¾ì¤¬´Ë¤¤Ê¬¡¢¤â¤¿¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡4Æü¤ÎÃæ»³11R¡¦Ãæ»³¶âÇÕ¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÁ°Áö¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉT¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ãå¡£½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÃÄ¥¤¥ó¤«¤éÄ¾Àþ¤Ï³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤ÏÉ¡º¹ÆÏ¤«¤º2ÀïÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£µ³¾è¤·¤¿¸Íºê¤Ï¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤Ç¤É¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¾¯¤·ÇÏ¾ì¤¬´Ë¤¤Ê¬¡¢¤â¤¿¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¡£Èø´Ø»Õ¤â¡ÖÂ®¤¤ÇÏ¾ì¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Ç¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£