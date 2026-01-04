中島歩＆草川拓弥「今は逆にこっ恥ずかしい」初共演で築いた信頼関係 互いに助けられたこととは【「俺たちバッドバーバーズ」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/04】1月9日スタートのテレ東系ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分〜）で初共演を果たした俳優の中島歩（なかじま・あゆむ／37）と草川拓弥（くさかわ・たくや／31）。W主演となる本作の撮影を通して“濃密なコミュニケーション”をとったという2人は、取材現場では「今は逆にこっ恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべる。インタビュー後編では、お互いの印象や助けられたエピソード、夢を叶える秘訣まで、2人の等身大の魅力に迫る。
【写真】中島歩、劇中の衝撃ビジュアル
◆中島歩＆草川拓弥W主演「俺たちバッドバーバーズ」
本作は、阪元裕吾監督とテレビ東京が「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続きタッグを組む理容師アクションコメディー。舞台は、田舎町に佇むレトロな月白理容室。この理容室を1人で営むクールで冷徹な店主・月白司（草川）には、300万で依頼人の乱れた人生を整え、髪を切るという表社会では解決できないトラブルを力で解決する「裏用師（リヨウシ）」という裏の顔があった。そこへ、金なし・居場所なしの、無力だが情にあつい元美容師・日暮歩（中島）が住み込みで働くことになり、2人はケンカをしながらも共に生活し、様々な依頼に立ち向かっていく。理容師として依頼人の人生の再出発を見送る“静”の描写と、裏用師としてアクションで魅せる“動”の描写が組み合わさった、新感覚の作品となっている。
◆中島歩＆草川拓弥、初共演で築いた信頼関係
― お二人は今回が初共演とのことですが、共演前後のお互いの印象を教えて下さい。
中島：本読みで会ったのが最初なのですが、いきなり本読みから始まったので、どういう人か全然わからなくて。でも、その時点ですごく真剣で真面目な人だったので、良かったなと思いました。ただ、本読みの時点で僕が「ああしようぜ」「こうしようぜ」と言っていたので、嫌われたら嫌だなと（笑）。絶対めんどくさい俳優になっているなと思っていました。
草川：そんなことないです（笑）！
中島：その時は「もう言っちゃえ！」みたいな感じでした。今は逆にこっ恥ずかしいというか。物語が進むにつれてどんどん熱い関係になっていくので、空き時間で喋っているよりも、一緒にお芝居をしている時の方がものすごい熱くて濃密なコミュニケーションをとったなという感じで。逆に今、何を話していいか…（笑）。
草川：確かにそうですね（笑）。初日に中島さんが「こうしてこう」「ああしてこう」と言ってくださったおかげで、この2人の関係性ができましたし、その時に「思春期の高校生と母親」という、わかりやすいキャラクター像みたいなものが生まれて。すごく自分の中でも腑に落ちました。そういうのを生み出してくださったのは、初日から熱く来てくださっていた中島さんのおかげです。現場に入ってからも、シーン全部にアイデアを生み出してくださっていたので、僕はそれについていくのがワクワクでしかなかったです。
― 距離が縮まったと思うエピソードはありますか？
草川：撮影が進むにつれてどんどん熱くなって、お芝居をしながら関係が作られていったので、本当に今がこっ恥ずかしいです（笑）。
中島：不思議だよね。あんなに熱い芝居をしていたのに、カメラが回ってない時は「どう話せばいいんだろう？」ってなる（笑）。
草川：でも美味しいドーナツをくれたりとかしました！
中島：そうだっけ！？草川くんはコーヒーを奢ってくれた！
― お互いの言動で「助けられたな」と思うことは？
中島：僕は体力がないのですが、草川くんは全然体力が落ちないので、体力的にも引っ張られました。あと、僕は女子ウケしないルックにしていましたが、彼は衣装から何から完璧だったので「女性は任せた！」って思ってました。
草川：（笑）。僕は話し始めたらキリがないぐらい、助けられっぱなしの日々だったなと思います。どのシーンでもアイデアを生み出してくれましたし、熱くなっていく2人の関係性みたいなのを作ってくださったのは全部中島さんでした。すごく刺激をいただきましたし、思ったことを伝えることはすごく大事なんだなというのを改めて感じました。違う現場に行ってもそれができるようになりたいなとも思いました。
中島：終盤のシーンとかはすごく熱くなるんですが、そこでも熱量を感じたので、こんなに熱くやる方で本当によかったなって。それに僕も引っ張られました。
◆中島歩＆草川拓弥の夢を叶える秘訣
― 最後に、夢を追うモデルプレス読者へ向けて、お二人が思う夢を叶える秘訣を教えて下さい。
中島：続けることと、その夢を好きになることです。
― 続けてきて叶ったことは？
中島：今回主演を務めるなんて、夢が叶ったとしか思えない。10年以上俳優をやってきましたが、やっぱり続けることは大事だと思いました。映画もたくさん観たし、たくさん勉強して、お芝居がどんどん好きになりました。
― 草川さんは2023年7月のインタビューで「言霊」と回答していました。
草川：ベースは続けること。中島さんに大共感です。あと、言霊は変わらずあるかなと思います。
― 今後叶えたいことは？
草川：撮影が終わってからみんなでご飯に行けていないので、行きたいです！
中島：行くいく！
草川：「焼肉に行こう」って話しているんです。
中島：絶対行こう！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆中島歩（なかじま・あゆむ）プロフィール
1988年10月7日生まれ、宮城県出身。大学在学中にモデル活動を始め、2013年に美輪明宏演出・主演の舞台「黒蜥蜴」のオーディションに合格し、俳優デビュー。2014年「花子とアン」でテレビドラマ初レギュラー出演。近年の主な出演作は、NHK大河ドラマ「青天を衝け」（2021）、TBS系「不適切にもほどがある！」（2024）、フジテレビ系「海のはじまり」（2024）、NHK連続テレビ小説「あんぱん」（2025）、フジテレビ系「愛の、がっこう。」（2025）など。
◆草川拓弥（くさかわ・たくや）プロフィール
1994年11月24日生まれ、東京都出身。メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーとして活躍。テレ東系「みなと商事コインランドリー」（2022）でドラマ初主演に抜擢。近年の主な出演作は、TBS系「ラストマン−全盲の捜査官−」（2023）、MBS ドラマフィル「ビジネス婚」（2024）、テレ東系「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」（2024）、MBS／TBSドラマイズム「あやしいパートナー」（2025）、カンテレ系「地獄は善意で出来ている」（2025）など。
