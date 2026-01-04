ÃæÅçÊâ¡õÁðÀîÂóÌï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ä2¿Í¤¬²á¤´¤·¤¿¡È¤¢¤Ä¤¤¡É²Æ ºÇ¶áÀ°¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡Ú¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡Û1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ìÅì·Ï¥É¥é¥Þ25¡Ö²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ð¡¼¥Ð¡¼¥º¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë24»þ42Ê¬¡Á¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃæÅçÊâ¡Ê¤Ê¤«¤¸¤Þ¡¦¤¢¤æ¤à¡¿37¡Ë¤ÈÁðÀîÂóÌï¡Ê¤¯¤µ¤«¤ï¡¦¤¿¤¯¤ä¡¿31¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿°Û¿§¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ä¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤ÇÄ©¤ó¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡¢¡È¤¢¤Ä¤¤¡É²Æ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅçÊâ¡¢·àÃæ¤Î¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
ËÜºî¤Ï¡¢ºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¤ËÂ³¤¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÍýÍÆ»Õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤ËÐÊ¤à¥ì¥È¥í¤Ê·îÇòÍýÍÆ¼¼¡£¤³¤ÎÍýÍÆ¼¼¤ò1¿Í¤Ç±Ä¤à¥¯¡¼¥ë¤ÇÎäÅ°¤ÊÅ¹¼ç¡¦·îÇò»Ê¡ÊÁðÀî¡Ë¤Ë¤Ï¡¢300Ëü¤Ç°ÍÍê¿Í¤ÎÍð¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¡¢È±¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡ÖÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Î¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ø¡¢¶â¤Ê¤·¡¦µï¾ì½ê¤Ê¤·¤Î¡¢ÌµÎÏ¤À¤¬¾ð¤Ë¤¢¤Ä¤¤¸µÈþÍÆ»Õ¡¦ÆüÊëÊâ¡ÊÃæÅç¡Ë¤¬½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Ï¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¦¤ËÀ¸³è¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ°ÍÍê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤ë¡ÈÀÅ¡É¤ÎÉÁ¼Ì¤È¡¢Î¢ÍÑ»Õ¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ÈÆ°¡É¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½ ¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃæÅç¡§Íò¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë½éÆü¤ÏÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÍò¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¥¿¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£±êÅ·²¼¤ÎÃæ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤Êª¸ì¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¡ÈÁ´¿ÈÁ´Îî¡È¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´¤Æ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½ ´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¡©
ÃæÅç¡§¤¢¤Î²Æ¤Ë¡¢²¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
ÁðÀî¡§¤â¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ªÁá¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Î¤¢¤ÈËÍ¡¢ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤¹¤´¤¯½ë¤¯¤Æ¡£Àè¤Û¤É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤âÇ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Å·¸õ¤Þ¤Ç¤âÁà¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÁðÀî¡§µÕ¤Ë¥á¥é¥á¥é¤ÈÇ³¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ »£±ÆÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁðÀî¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüÊë¤ÎÈ±·¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©ËÜÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿»þ¤ÎÈ¿¶Á¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½ È±·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÅç¡§¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÈþÍÆ»ÕÌò¤Ê¤Î¤Ç¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥ÁÉ¬Í×¤À¤Ê¤È¡£¡È¥Þ¥ì¥Ã¥È¡É¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦°ì¥À¥µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ±·¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£´ÆÆÄ¤â»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¼ã¤¤½÷À¤À¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÃæÅç¡§ÆüÊë¤Î¥«¥Ã¥³°¤¤¸«¤¿ÌÜ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡ÈÀµµÁ¡É¤òÂç¤¤¤À¼¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤À¼¤ÇÀµµÁ¤ò¸À¤¦¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ¶á¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£ºî¤Ë¤Ï¡¢´°Á´¤Ê°¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¹¥È¤È¤¤¤¦¿ÍÊÁ¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁðÀî¡§·îÇò¤Ï¡Ö¿¨¤ë¤Ê´í¸±¡×¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÆüÊë¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥â¥¾¥â¥¾¡¢¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ë´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Ì¥ÎÏ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤ª¸ß¤¤¤«¤é¸«¤Æ¡ÈÌò¤ÈËÜ¿Í¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁðÀî¡§ÆüÊë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÙ¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÊë¤«¤é¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¡§·îÇò¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥¥ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÁðÀî¤¯¤ó¤Ë¤Ï·îÇò¤Ã¤Ý¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤¤À¼¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ³°¤ÊÆóÌÌÀ¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ®¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾×Æ°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸½Âå¤Ã»Ò¤¤¤½¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢Ìò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ º£ºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÃæÅç¡§Ìò¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç±é¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁðÀî¡§ËÍ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Æ¾ì¤Î½ë¤¤Ãæ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤ó¤É¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÁðÀî¡§·îÇòÆÈÆÃ¤Î¥à¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥À¥ó¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏÁðÀî¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÃæÅç¡§¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂÎ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Î¤è¤¦¤ËÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤·Æ°¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÈÌ¥¤»¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤Ê¤É¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÍÆ»ÕÌò¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÁðÀî¡§Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÅç¡§°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£ÀÚ¤ëÆ°ºî¤è¤ê¡¢¥³¡¼¥à¤Î»ý¤ÁÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÁðÀî¡§¸½¾ì¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µß¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£1ÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°Ê¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤¬µÙ·ÆÃæ¤â¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÊý¤¬¸½¾ì¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òÂç¤¤¤À¼¤Ç¶«¤ó¤Ç½¸¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾ì¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÅç¡§¤½¤ÎÊý¤¬¥Þ¥ì¥Ã¥È¥Ø¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¤¹¡£ÆüÊë¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¤òºÃÀÞ¤·¤¿Ìò¤É¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»ÕÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤Ç¤¤¿Âç¼êÈþÍÆ»Õ¤Î½Ä¼Ò²ñ¤ÎßõÎõ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÈà¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤«¤éÆüÊë¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¾¡¼ê¤ËÁ°ÃÊ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈà¤ÎÏÃ¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ°Ê³°¤Ë¤âÈþÍÆ»Õ¤ÎÀ¤³¦¤È¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÆó¿Í¤Ï´ïÍÑ¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¡©
ÃæÅç¡§¤«¤Ê¤êÉÔ´ïÍÑ¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁðÀî¡§ËÍ¤â´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÅç¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤ÎÈ±¤ò¿¨¤ë¤È¤«ÉÝ¤¤¤è¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¶á¤¤¤Ê¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í¤Î´é¤ò¿¨¤ë¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£
ÁðÀî¡§¶áµ÷Î¥¤ÇÃý¤ê¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï´éÄæ¤ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©
ÃæÅç¡§Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç´é¤òÄæ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´é¤òÄæ¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½ ¡ÈÍð¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤ë¡ÉÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬ºÇ¶áÀ°¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÅç¡§ËÍ¤Ï¹ø¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢¼£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁðÀî¡§ËÍ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀ°ÆÜ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò³«¤±¤¿¤é¤°¤·¤ã¤°¤·¤ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÀ°ÆÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÅç¡§¤Ê¤ó¤«¤ï¤«¤ë¤Ê¤¡¡ÁËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤À¡ª¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¡©
ÁðÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª²¡¤·¹þ¤á¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Í§Ã£¤ò¾·¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ê²È¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ¿È¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1988Ç¯10·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤ËÈþÎØÌÀ¹¨±é½Ð¡¦¼ç±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¹õéòéî¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ê2021¡Ë¡¢TBS·Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ê2024¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê2024¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê2025¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡£
1994Ç¯11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö¤ß¤Ê¤È¾¦»ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡×¡Ê2022¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ËÈ´Å§¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢TBS·Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡×¡Ê2023¡Ë¡¢MBS ¥É¥é¥Þ¥Õ¥£¥ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹º§¡×¡Ê2024¡Ë¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×¡Ê2024¡Ë¡¢MBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ö¤¢¤ä¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¡Ê2025¡Ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ÏÁ±°Õ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡£
