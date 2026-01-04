BMSGからデビュー控える「ラスピ」ファイナリスト、最終審査直後から生まれた絆 “理想のグループ像”5通りのキーワード発表【ファイナリスト連載Vol.6】
【モデルプレス＝2026/01/04】BMSGから4組目のボーイズグループとしてデビューを控えている、オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）ファイナリストのインタビュー連載。最終回はYUTA（ユウタ／18）、KEI（ケイ／19）、RAIKI（ライキ／18）、TAICHI（タイチ／18）、KANTA（カンタ／17）の5人全員での和気あいあいとしたインタビュー。【連載Vol.6】
【写真】「ラスピ」デビュー決定組、2回オーディション経験した最年長
『THE LAST PIECE』は公式関連動画の総再生回数が7000万回再生を超え、10代限定のオーディションにもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能を持った参加者たちが集結し、大きな話題に。ファイナリスト10人で実施された最終審査を経て、RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）の5人がSTARGLOW（スターグロウ）のメンバーとして選ばれた。
STARGLOWには選ばれなかったものの、最終審査直後に「4組目のボーイズグループ」としてデビューが告げられるという異例の結果となったのがYUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTAの5人。全員インタビューでは「盛り上がって帰った」というファイナル後のやり取りや、今それぞれが考えるグループの理想形について語ってもらった。
― 『ラスピ』で4組目のグループになると聞いてそれぞれ驚きがあったと思いますが、審査後5人で話したこと・SKY-HIさんと話したことはありますか？
KEI：審査後にすぐ社長がこの5人を集めてくださって「こういうグループにしたい」「なんでこういう決断になったのか」みたいなことをお話ししてくださいました。
RAIKI：審査が終わって30分後ぐらいだったよね。
KEI：すぐ伝えてくださったので、僕たちはそれでちょっと安心しましたね。
RAIKI：盛り上がって帰ったし！
KEI：あの日、個人的にはSTARGLOWが誕生したというので頭がいっぱいで、自分がデビューするという実感があまりなかったんですけど、日高さん（SKY-HI／日高光啓 ※「高」は正式には「はしごだか」）の話を聞いて「自分たちって本当にデビューするんだな」とめちゃくちゃワクワクしました。
YUTA：間違いないね。
― そこで少しずつ実感が湧いたんですね。先程RAIKIさんも「盛り上がって帰った」とおっしゃっていましたが、何か印象に残っていることはありますか？
RAIKI：終わって、皆しんみりしたテンション感ではなくて「なるほど」みたいな感じで、5人とも盛り上がりながら帰ったなと思います。
YUTA：確かに。
RAIKI：ああいう結果になって普通だったら結構落ち込んで帰るんですけど、すごく日高さんが腹を割って色々話してくださって、すごく僕らのことを考えてくださっていたので、5人とも納得の結果で。「一緒に頑張ろうね」って写真も撮ったりしたよね？
全員：撮ったね！
RAIKI：そこからもうチーム感が出ていた気がします。
― 審査直後からすでに5人の絆が生まれていたんですね！
KEI：良い5人だなとすごく思います。
YUTA：すごくワクワクするよね。
RAIKI：色々なスタッフさんからも言われたし！
YUTA：STARGLOWとはまた全然違う色のグループが誕生するなって。普通にもう視聴者として楽しいなって感じです。
RAIKI：（視聴者に向けて話すテンションで）あっそうなんですね！
YUTA：（視聴者のテンションで）はい〜いつも観てます。応援してます！
RAIKI：ありがとうございます。
全員：（笑）
― オーディション後に配信された5人のインタビュー動画でも、5人でどんなグループにしたいかを話し合っているとおっしゃっていました。それぞれどのようなグループを目指しているのか、1人ずつキーワードを発表してください！
TAICHI：「愛の大きいグループ」にしたいです。技術とかももちろん大事ですし、みんな「圧倒するものを作りたい」という思いはある中でも、やっぱり『ラスピ』でも学んだことですが、届けたいものが先に来て、音楽を通してお客さんとファンの方とコミュニケーションを取って、愛が大きいグループにできたらいいなと思っております！
KANTA：僕はいろんな面で「無敵なグループ」を作りたいです。それこそ今TAICHIくんが言ったこともそうだし、それこそBE:FIRSTさん、MAZZELさん、STARGLOWさんとは違う面で世界を獲るじゃないですけど、僕たちが出てくることによって「なんだこの子たちは！」となるようなグループになりたいです。今こうやって「これが練習生なの？」と思うくらい取材など色々なことをTRAINEEの段階からやらせてもらっているので、将来デビューをした時に、『ラスピ』に参加していたメンバー、3次審査から一緒にやってきたメンバーに「こんな人と一緒にやってたのか」と誇りに思ってもらえるようなグループになりたいと思っています。
KEI：僕は「色気」がキーワードかなと思って。
YUTA：いいよ！
RAIKI：邪魔しないで？笑
KEI：（笑）。皆そういう色気のあるパフォーマンスができる、そういうのが得意な人たちが揃っていると思います。もちろん全部がそういう曲ではないと思うんですけど、それが自分たちの武器だなとも思いますし、BMSGでまた新しいグループだなとも思います。なので、そういう自分たちだから出せる色のかっこよさを出して、ライブに来てくださる方や僕たちを映像で見てくださる方、応援してくださる方皆にかっこいいと思ってもらえるようになりたいです。
YUTA：キーワードは「世界」です！これはダブルミーニングですね。世界観という意味とワールドクラスという意味。世界観から話させていただくと、意外とこの5人世界観あるなと思うんですよ！個人的に。
RAIKI：5人集まったらってこと？
YUTA：そうそう。集まった時の世界観があるなと思っていて、それを楽曲であったり、ライブやMVで「すごい世界観だ！」「引き込まれる！」と思ってもらえることを目指したいです。そして、それを目指していけばきっと僕たちがたどり着く先はもう世界なのかなと思っているので、それぐらい活躍できるグループになりますので、応援よろしくお願いします！
全員：（笑）
TAICHI：そんな先まで？（笑）
― ご活躍を期待しております！（笑）RAIKIさんはいかがですか？
RAIKI：じゃあ僕は「宇宙」ですね。
YUTA：それはダブルミーニング？
RAIKI：いや、1つの意味ですね（笑）。僕ら宇宙のことってあまり知らないし理解できていないところが多いわけじゃないですか。
YUTA：まだ開拓できていないね。
RAIKI：いろんな魅力といろんな星たちがある宇宙みたいに、底知れないというか深掘りしていきたいと思われるような深いグループになりたいです。
― ミステリアスでもありますもんね。
RAIKI：そうですね。それが言いたかった。ミステリアスだと言いたかったです。
YUTA：めっちゃ膨張していくしね。どんどん動いていくしね。どんどん変化していくしね。やっぱりそういうところだよね。宇宙だわ。
RAIKI：宇宙でしたね。
― 来年3月には「BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026」の開催が控えています。これから練習もスタートするとのことですが、最後にどんなステージにしたいか意気込みをお伺いしたいです！
TAICHI：『ラスピ』を経て1発目ということで、前々から知ってくださっている皆さんも『ラスピ』で知ってくださった皆さんもいらっしゃると思うんですけど、皆がライブから帰った時に「TRAINEEやばかった！」という感想を持っていただけるように、僕たちが『ラスピ』で学んできたことは全力で出したいですし、デビューへの伏線みたいな感じで、3月のショーケースが皆さんの記憶に残るものにできる様に頑張ります！
― 素敵なお話をありがとうございました！
（modelpress編集部）
2023年の初開催以来3度目の開催となるBMSG TRAINEEのショーケースが2026年3月19日に東京・豊洲PITにて開催。反響を受け、2026年3月18日に同会場での追加公演の開催も発表された。本ショーケースには『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18人が出演する。また、今回は2026年春に高校を卒業するREN（レン）、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANA（イサナ）のお祝いも兼ねたイベントとなる。
・YUTA
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
・KEI
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
・RAIKI
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
・TAICHI
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
・KANTA
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
【Not Sponsored 記事】
