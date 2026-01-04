吉高由里子、体調不良で寝正月に「数日前から喉、鼻、咳、熱、耳、という順に奴は私の身体を蝕んできます」
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の吉高由里子が1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。風邪を引いたことを報告した。
【写真】吉高由里子、新年2回目の投稿で報告
吉高は「寝正月、、、はい。きました。風邪初めと言ったらいいのですかね…数日前から喉、鼻、咳、熱、耳、という順に奴は私の身体を蝕んできます 次はどこに来るんだー？」と新年から風邪を引いたことを報告した。
しかし、吉高は「でも感謝した方がいいのか」と記し「今なってくれたほうが地方公演に影響ないよね」と自身が主演を務める舞台「シャイニングな女たち」（大阪・森ノ宮ピロティホール）の上演日である1月9日までには影響が及ばないと安堵した様子。吉高は「ありがとうありがとう」と感謝し「皆様もお身体ご自愛ください」とファンに体調を気遣うメッセージを送っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉高由里子、新年2回目の投稿で報告
◆吉高由里子、風邪を報告
吉高は「寝正月、、、はい。きました。風邪初めと言ったらいいのですかね…数日前から喉、鼻、咳、熱、耳、という順に奴は私の身体を蝕んできます 次はどこに来るんだー？」と新年から風邪を引いたことを報告した。
◆吉高由里子、自身の地方公演に言及
しかし、吉高は「でも感謝した方がいいのか」と記し「今なってくれたほうが地方公演に影響ないよね」と自身が主演を務める舞台「シャイニングな女たち」（大阪・森ノ宮ピロティホール）の上演日である1月9日までには影響が及ばないと安堵した様子。吉高は「ありがとうありがとう」と感謝し「皆様もお身体ご自愛ください」とファンに体調を気遣うメッセージを送っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】