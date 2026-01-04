Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢Ä¶¥ß¥Ë¡ßÆ©¤±´¶¥¿¥¤¥Ä¤Î»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤Ç¡Ö·ã¥«¥ï¡×¡¡¤¹¤é¤ê¿À¥¹¥¿¥¤¥ë...¹ñÊõµé¤ÎÈþËÆ¤Ë¥É¥¤Ã
元「櫻坂46」のメンバーでタレントの長濱ねるさん(27)が2025年12月29日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ姿の私服コーデを披露した。
¡ÖÆø¤ä¤«¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¤â²Ä°¦¤¤¡×
Ä¹ßÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡÷coach¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»äÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»äÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆø¤ä¤«¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¥¿¥¤¥Ä¤È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¡¢³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤ÇÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£