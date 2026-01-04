¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¥ì¥·¥Ô¤¬ÆÀ°Õ¡ª¿Íµ¤¥æ¡¼¥¶¡¼¡í¤ê¤ç¡¼¡¼¡¼¤³¡í¤µ¤ó¤Ï½Ü¤Î¡ÖÇòºÚ¡×¤ò¤É¤¦»È¤¦¡©
¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¡ª¡ÖÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡×ÂÐ·è
ÇòºÚ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆéÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤Åß¤ÎÄêÈÖÌîºÚ¡£
¡Ä¤Ç¤â¡¢ÇòºÚ¤ò¶Ë¤á¤ë¤È¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
NHK¤ÎÎÁÍýÂÐ·èÈÖÁÈ¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Á¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï¡Á¡×¤Ë¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ôºî¼Ô¤¬3Ì¾¤¬½Ð¾ì¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡×ÂÐ·è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¥ì¥·¥Ô¤¬ÆÀ°Õ¡ª
¤ê¤ç¡¼¡¼¡¼¤³¤µ¤ó¤³¤ÈÁ¥ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢À®Ä¹´ü¤Î2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆù¥ì¥·¥Ô¤òÆü¡¹¹Í°Æ¡£¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ë¤ÏÉ¬¤º3¿§»È¤¦¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ê¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢Ì£¡¦¸«¤¿ÌÜ¡¦±ÉÍÜ¤òËþ¤¿¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¿©Âî¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÆùÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó1¥¥í¤ò¾ÃÈñ¡ª
¤½¤ó¤ÊÁ¥ºä¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆù¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬´î¤Ö¤Î¤Ë¡¢ºî¤êÊý¤Ï°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¢§ ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥½¡¼¥¹¤¬·è¤á¼ê¡ý¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥
¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ò´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤à¥ì¥·¥Ô¡£¼ê¤¬¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÉÊ¡£
¢§ ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¡ý¥Ï¡¼¥Ö¹á¤ë·Ü¥Ï¥à
¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»È¤Ã¤¿·Ü¥Ï¥à¤Ï¡¢°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£·Ü¤à¤ÍÆù¤ÏÃ¸Çò¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¥¢¥Ã¥×¡£ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ç¤ë¤Î¤Ç¿åÊ¬¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢§ ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤Ö¡ª²æ¤¬²È¤ÎÅâÍÈ¤²
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¸ú¤¤¤¿¤·¤ç¤¦¤æÌ£¤ÎÅâÍÈ¤²¥ì¥·¥Ô¡£¤´ÈÓ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤à¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ç¤¹¡£Ìý¤Ë·ÜÆù¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¤µ¤ï¤é¤º¸«¼é¤ë¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¤ÎÁ´ËÆ¤Ï1·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡ª
º£²ó¤ÎÇòºÚÂÐ·è¤Ï¡¢2¥¹¥Æ¡¼¥¸À©¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢1¤«·î¤Î»îºî¤ò·Ð¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿ÇòºÚ¤Î¡Ö¿·ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£Á¥ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇòºÚ¤¬¶ì¼ê¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÇòºÚ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾Àþ²È¤ÇÍ¾¤ê¤¬¤Á¤Ê¿©ºà20¼ïÎà¤ÈÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä´Íý»þ´Ö10Ê¬¤Î¡Ö»þÃ»¥ì¥·¥Ô¡×¤òÁÏºî¡£Á¥ºä¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì-¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï-¡×
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¼ñÌ£¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æºî¤ë¡Ö¼«ºîÎÁÍý¡×¡£¥é¡¼¥á¥ó¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Çºî¤é¤ì¤ë"¼«ºî¥°¥ë¥á¤ÎÏÓ¼«Ëý"¤Ï¡¢Ëè²ó¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡£ ¿·´¶³Ð¤Î¡Ö¿Í´Ö¥°¥ë¥á¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡×¤ò¡¢¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡ª
1·î7Æü(¿å)ÊüÁ÷¡Ø¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡Ù
¿³ºº°÷¤Ï¡¢ÇÏ¾ìÍµÇ·¤µ¤ó¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¡¦¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë¡¦¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âç¼ê¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î£³¿Í¤¬Ä¶¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä¥¢¥¤¥Ç¥¢ËþºÜ¤ÎÇòºÚÎÁÍý¤òÈäÏª¡ªÍÕ¤«¤é¿Ä¤Þ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤ß¡¦¤¢¤ÞÌ£¤âÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿ÀäÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¿³ºº°÷¤â¶Ã¤¡õ´¶Æ°¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍ¾¤ê¤â¤Î¤ÈÇòºÚ¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¨¶½¤Ç°ìÉÊºî¤ë¿·´ë²è¤â¡£10Ê¬Â¤é¤º¤Ç½ÐÍè¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤»þÃ»ÎÁÍý¤È¤Ï¡©
ÈÖÁÈÌ¾¡§NHKÁí¹ç¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì-¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï-¡×
¥Æ¡¼¥Þ¡§¤¢¤·¤¿¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô
ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)19:57¡Á/ ºÆÊüÁ÷¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î)23:50¡Á
¿³ºº°÷¡§¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó ¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó ¶áÆ£½ÕºÚ¤µ¤ó ¥í¥Ð¡¼¥È ÇÏ¾ìÍµÇ·¤µ¤ó
½Ð±é¼Ô¡§¹âÀ¥¹ÌÂ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢ÅèÅÄ¥³¥³¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¢¥ó¥ß¥«
ÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é