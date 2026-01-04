¡ÖÊì¿Æ¤Ë¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡É¤È´«¤á¤¿¤é¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ÏÀäÂÐÆþ¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÃçÌîÂÀ²ì¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¾¯Ç¯»þÂå
¡¡º£Æü1·î4Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2026Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎË¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤À¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃæÌî±ÑÍº¡Ê61¡Ë¤¬ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿·Ç¯¤Î´é¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤½¤¦¡©¡¡¡ÈÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ÉÍÄ¾¯´ü¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖÃçÌîÂÀ²ì¡×
¼Çµï¤ËÎôÅù´¶
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÃçÌî¤Î¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¼ç±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï24Ç¯3·î¡£NHK¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤Ï¡ÈÂÀ²ì¤¬Âç²Ï¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¡È¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡É¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡È¤³¤ó¤Ê¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿ÃçÌî¤ÏÅö½é¡¢¡ÖÂÀ²ì¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï19Ç¯¡¢26ºÐ¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢08Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÆá¿Ü¾¯Ç¯µ¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤·¤Æ¤«¤é¼¡¤Î±Ç²è¼ç±é¤Þ¤Ç8Ç¯¤Î´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤äÆ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤ËÎôÅù´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ÏÀäÂÐÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡É¬¤º¤·¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ï´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃçÌî¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¡¦°¤º´¥öÃ«¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ¸µ¤Î¤¦¤Ê¤®ÎÁÍýÅ¹¡Ö°¤¤ÅËþ¤ä¡×¤Î½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬ÂÀ²ì¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀ²ì¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê±ÑÍº¡Ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÈÅ¹¤ÎÃæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¡¢Ìë¤Ï°ì½ï¤Ë²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÉÂê¤ò¤µ¤»¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¿²¤«¤»¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥Þ¥Þ¤¬9»þ²á¤®¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½µ¤Ë2¡Á3²ó¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÃçÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö³èÈ¯¤Ç¿Í²û¤³¤¯¤Æ¡¢Í§Ã£¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÎÂÀ²ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®¤µ¤¯¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢³Ø¹»¤Î³«¹»µÇ°Æü¤ÇµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤È¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÈÂç²ì¤È¥Þ¥Þ¤È»Í¿Í¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤¬¥¯¥ê¥¯¥ê¤·¤Æ¤Æ¤Í¡¢¾¯¤·¤À¤±ÃãÈ±¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¡Ø¤¹¤°¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡Ù¤È´«¤á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ÏÀäÂÐÆþ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£Æ±¶È¤À¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
À®¿Í¼°¤Ë½ÐÀÊ
¡¡À®Ä¹¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÃçÌî¤ÈÃÏ¸µ¡¦°¤º´¥öÃ«¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ®¿Í¼°¤Î»þ¤Ï¡¢¤È¤Ã¤¯¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤ÈÆó¿Í¤Ç2¼¡²ñ¤Î´´»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30¿Í¤°¤é¤¤¤Î±ã²ñ¤Î¼êÇÛ¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢·»µ®È©¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Éã¤È¤ÎÃç¤âÎÉ¹¥¤À¤È¤¤¤¤¡¢
¡Ö²¿Ç¯¤«Á°¡¢¼Ä»³µª¿®¤µ¤ó¤¬¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê±ÑÍº¡Ë¤ÈÂÀ²ì¤òÃÏ¸µ¤Ç»£¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ¢¤ê¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÅ¹¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀ²ì¼«¿È¤â¡¢°¤º´¥öÃ«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÉ¬¤º´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»Ò¤Ï¤¦¤Ê¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤«Æù¤¸¤ã¤¬¤È¤«Å¹¤ÎÏÅ¤¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡Ö¤³¤³¤òÁÇÄÌ¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÍèË¬¤Ï¾ï¤ËÆÍÁ³¡¢Ï¢Íí¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤â¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡¢¡Ø¶á¤¯¤Ç°û¤ó¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤òÁÇÄÌ¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ë¹»Ò¤â¥Þ¥¹¥¯¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¼þ¤ê¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤é¡ØÁ´Á³¡£ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎµÈÅÄÄ¬»á¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂÀ²ì¤Ï¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°ÍÛ¤ÎÅö¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¤È¤Ï°ã¤¦Ýµ¶þ¡Ê¤¦¤Ã¤¯¤Ä¡Ë´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤â¡¢·»¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¿Äï¤Î¿´¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡±ó¤«¤é¤º¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤é¤ê¤ÈÃÏ¸µ¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î1¡¦8Æü¹æ ·ÇºÜ