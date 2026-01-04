Âç³Ø¤Î¡È2026Ç¯ÌäÂê¡É ¿Ê³Ø¼Ô¿ô¸º¾¯¤Ç·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤«¡¡ÀìÌç²È¡Ö50¡Á100¹»Êç½¸Ää»ß¤â¡×¡¡À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡Ö´ñºö¡×¤ò¼èºà
º£Ç¯2026Ç¯¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¼Ô¿ô¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤ëÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¡Ö´ñºö¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ØÀ¸¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿Âç³Ø¤ò¼Ò²ñÉôÊ¸Éô²Ê³Ø¾ÊÃ´Åö¡¢ÄÔËÜµ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ²ÚÄºÂç³Ø¡ÊµîÇ¯¡Ë
¡Ö³ØÀ¸¤ÎÊç½¸¤òÄä»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
µÜ¾ë³Ø±¡½÷»ÒÂç³Ø¡ÊµîÇ¯¡Ë
¡Ö»äÎ©Âç³Ø¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡×
³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°Âç³Ø¤Î·Ð±ÄÆñ¡£¼Â¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Î2026Ç¯ÌäÂê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ18ºÐ¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Âç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¿ô¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯2026Ç¯¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¼Ô¿ô¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¡¢Âç³Ø¤Î·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÀÐÅÏÎæ»Ê¤µ¤ó
¡Öº£¸å³ØÀ¸¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ë¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¯¤Ê¤ëÂç³Ø¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¾®µ¬ÌÏ¹»¡Ê³ØÀ¸¿ô4000¿ÍÌ¤Ëþ¡Ë¡£º£¸å10Ç¯¤Ç¾®µ¬ÌÏ¹»50¡Á100¹»¤ÏÊç½¸Ää»ß¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë¡Ö´ñºö¡×¤Ë¤è¤ê³ØÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤¿Âç³Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·²ÇÏ¸©¤Ë¤¢¤ë¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¤Ï¡¢2001Ç¯¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤ÏÄê°÷¤Î65¡ó¤Û¤É¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ³Ø¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÆþ³Ø¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¡¡Âç¿¹¾¼À¸ ³ØÄ¹
¡ÖÅö»þ¤Ï±Ñ¸¡2µé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð4Ç¯´Ö¼ø¶ÈÎÁ¤òÌÈ½ü¤·¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡×
±Ñ¸¡2µé¹ç³Ê¼Ô¤Î³ØÈñ¤ò4Ç¯´ÖÌÈ½ü¤¹¤ë¡Ä³ØÄ¹¤¬¡Ö¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¡×¤È¸Æ¤Ö´ñºö¤ò10Ç¯´Ö¹Ö¤¸¤¿·ë²Ì¡¢³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸¡¤Ë¤è¤ëÆÃÂÔÀ©ÅÙ¤Ç³ØÀ¸¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤Ï¡ÖÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Âç³Ø¡×¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¾¦ÉÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·²ÇÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¤À¤ë¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ã¼Ô¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È¡×
ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤á¤¿·ë²Ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤ä¹â¹»¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤ê¡¢Æþ³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø3Ç¯À¸
¡ÖÂç³Ø¤ÇÃÏ°è³èÆ°¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢·²ÇÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¶¦°¦³Ø±àÁ°¶¶¹ñºÝÂç³Ø¡¡Âç¿¹¾¼À¸ ³ØÄ¹
¡ÖÂç³Ø¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é³ØÀ¸¤ò½¸¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç³ØÁü¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Ï·²ÇÏ¤Î»Ò¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç³Ø¡£ÃÏ°è¤«¤é¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Âç³Ø¤À¤È¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
Âç³Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¡¢ÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö2026Ç¯ÌäÂê¡×¡£
µ¼Ô
¡ÖÂç³Ø¤ÎÂ¸Â³¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç³ØÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç³Ø¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×