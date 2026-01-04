「ばけもんすぎ」「もうハーランドやろ」左右両足、ヘッドでも！ 衝撃４発の神村学園FWに脚光「ワンチャン大迫に並べるぞ」【選手権】
圧巻の活躍だった。
１月４日、神村学園（鹿児島）は第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝で日大藤沢（神奈川）とUvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで対戦。４−１で勝利した。
神村学園のベスト４進出を決めた一戦で、絶大なインパクトを残したのが、倉中悠駕だ。前半29分に先制点をマークすると、後半には13分と23分にも得点を奪い、ハットトリックを達成。そのわずか２分後には４点目を決めてみせた。
左足、左足、右足、最後はヘッド。どこからでも点が取れる３年生FWが衝撃の１試合４発。SNS上では「マジでプロになってほしい」「倉中くんのオフザボールが素晴らしすぎる」「神村の倉中君エグすぎる」「うますぎやろ」「１人で４点はグロいですわ」「神村の倉中くんはもうハーランドやろ」「ワンチャン大迫に並べるぞ」「ばけもんすぎ」といった声があがっている。
倉中はここまで通算６ゴールで、得点ランキングで単独トップに躍り出た。神村学園の９番を背負う点取り屋は、さらに得点数を伸ばすことができるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】神村学園の倉中悠駕が、準々決勝で衝撃の４発！
