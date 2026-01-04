株価指数先物 【週間展望】 +1σと+2σによるレンジに移行の可能性 株価指数先物 【週間展望】 +1σと+2σによるレンジに移行の可能性

リンクをコピーする みんなの感想は？



2026年の日経225先物は、買い先行で始まりそうだ。年明け2日の米国市場では、主力株を買い直す動きによりNYダウが5日ぶりに反発した。ナスダックは小幅ながら5日続落したものの、半導体株が買われたことでフィラデルフィア半導体株（SOX）指数の上昇率は4％を超えている。



SOX指数構成銘柄ではマイクロン・テクノロジー の上昇率が10％を超えたほか、ASMLホールディング 、ラム・リサーチ 、ランバス 、アステラ・ラボ 、テラダイン 、インテル 、インテグリス が6％を超える上昇となった。



シカゴ日経平均先物の清算値は大阪比585円高の5万1085円と、5万1000円台に乗せてきた。12月30日の日経225先物は前日比20円高の5万0500円で大納会の取引を終え、ナイトセッションでは日中比120円高の5万0620円だった。シカゴ先物にサヤ寄せする形からギャップアップで始まることが見込まれる。



日経225先物は昨年11月4日につけた5万2740円を高値に軟化し、その後はボリンジャーバンドの+1σに上値を抑えられる形でトレンドを継続している。昨年12月最終週は25日移動平均線（5万0230円）と+1σ（5万0750円）とのレンジ内での推移が続いていたが、抵抗となる+1σを一気に上抜けてくることで、+2σ（5万1270円）とのレンジに移行してくるだろう。



+1σを支持線に変えてくることで、昨年12月12日につけた戻り高値（5万1170円）が射程に入ってくる。そのため、オプション権利行使価格の5万0750円から5万1000円辺りでは押し目狙いのロング対応となりそうだ。早い段階で12月12日の高値を捉えてくる局面では、上値追いのロングに加えてショートカバーを誘う形となり、オプション権利行使価格の5万1250円を射程に入れたロング対応になると考えられる。



2日の米国市場では半導体株の強さが目立ったため、東京市場でもアドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］といった半導体・AI（人工知能）関連株への資金流入が見込まれる。そのため、日経平均型優位の展開が意識されやすく、先物主導で上へのバイアスを強める可能性がありそうだ。



週足形状の日経225先物は、上向きで推移する13週線（5万0160円）が支持線として機能する一方で、+1σ（5万1290円）とのレンジが続いている。バンドが収斂していたことで煮詰まり感が台頭し、トレンドが出やすい形状をみせている。+1σを捉えてくるようだと、+2σ（5万2430円）とのレンジに移行する可能性もあろう。



なお、今週は米雇用統計の発表を控えていることもあり、米国市場の動向に振らされやすいと考えられる。大発会はギャップアップが予想されるものの、12月12日の戻り高値を捉えられず、買い一巡後に+1σと5万1000円辺りでの膠着が続くようだと、+1σ割れを狙った短期的なショートを誘う可能性には注意しておきたい。



2日の米VIX指数は14.51（12月31日は14.95）と5日ぶりに低下した。週間（12月26日は13.60）では上昇している。12月24日に13.38まで低下した後は緩やかにリバウンドを続け、2日には15.42まで上昇する場面もみられたが、25日線（15.60）に上値を抑えられている。ボトム圏での推移であり、同線が抵抗線として機能している状況ではリスク選好が継続しそうだ。



先週末のNT倍率は先物中心限月で14.76倍（29日は14.73倍）に上昇した。週間（26日は14.81倍）では低下している。75日線（14.85倍）と下向きで推移する25日線（14.80倍）とのデッドクロス以降は、25日線に上値を抑えられる形である。ただ、-1σ（14.68倍）が支持線として機能しているため、半導体・AI関連株への物色が再燃するようだと、NTショートを巻き戻すリバランスが入りやすいだろう。25日線、75日線を明確に上抜けてくると、NTロングへのシフトが強まりそうである。



12月第3週（12月15日-19日）の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では6週ぶりの売り越しであり、売り越し額は4967億円（12月第2週は4793億円の買い越し）だった。なお、現物は4390億円の売り越し（同1897億円の買い越し）と3週ぶりの売り越し。先物は576億円の売り越し（同2895億円の買い越し）と5週ぶりの売り越しだった。個人は現物と先物の合算で3389億円の買い越しと2週ぶりの買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で1144億円の売り越しとなり、3週連続の売り越しだった。



主要スケジュールでは、5日に大発会、米国12月ISM製造業景気指数、6日に経済3団体新年祝賀会、米ハイテク見本市「CES」（～9日）、7日に米国12月ADP雇用統計、米国12月ISM非製造業景気指数、8日に12月消費動向調査、日銀地域経済報告・さくらリポート、米国10月貿易収支、米国10月・11月卸売売上高、9日にオプションSQ、11月全世帯家計調査、11月景気動向指数、米国12月雇用統計、米国9月住宅着工件数、米国10月住宅着工件数などが予定されている。



――プレイバック・マーケット――



●SQ値

01月限 日経225 39343.19 TOPIX 2726.70

02月限 日経225 39432.64 TOPIX 2775.06

02月限 日経225 39432.64 TOPIX 2775.06

03月限 日経225 36483.79 TOPIX 2684.98

04月限 日経225 32737.29 TOPIX 2418.70

05月限 日経225 37572.13 TOPIX 2733.00

06月限 日経225 38172.67 TOPIX 2776.06

07月限 日経225 40004.61 TOPIX 2830.46

08月限 日経225 41368.58 TOPIX 3004.82

09月限 日経225 45016.28 TOPIX 3175.61

10月限 日経225 48779.14 TOPIX 3241.66

11月限 日経225 50323.66 TOPIX 3339.97

12月限 日経225 50536.54 TOPIX 3393.48



◆日経225先物（日足）

始値 高値 安値 清算値 前日比

26/03 12月30日 50450 50590 50240 50500 +20

26/03 12月29日 50720 50810 50410 50480 -240

26/03 12月26日 50520 50970 50470 50720 +200

26/03 12月25日 50320 50520 50270 50520 +180

26/03 12月24日 50470 50720 50340 50340 -150

26/03 12月23日 50490 50570 50160 50490 +70

26/03 12月22日 49750 50630 49750 50420 +860



◇TOPIX先物（日足）

始値 高値 安値 清算値 前日比

26/03 12月30日 3425.0 3430.5 3410.5 3420.0 -6.5

26/03 12月29日 3424.5 3438.0 3412.0 3426.5 +3.0

26/03 12月26日 3426.5 3440.0 3413.0 3423.5 -3.5

26/03 12月25日 3406.5 3427.0 3403.5 3427.0 +19.0

26/03 12月24日 3429.0 3443.0 3405.03408.0 -23.5

26/03 12月23日 3411.0 3431.5 3396.5 3431.5 +22.5

26/03 12月22日 3393.0 3440.5 3393.0 3409.0 +24.0



●シカゴ日経平均 円建て

清算値 前日大阪比

01月02日（03月限） 51085 +585

01月01日（03月限） 休場

12月31日（03月限） 50490 -10

12月30日（03月限） 50600 +100

12月29日（03月限） 50355 -125

12月26日（03月限） 50695 -25

12月25日（03月限） 休場

12月24日（03月限） 50440 +100

12月23日（03月限） 50575 +85

12月22日（03月限） 50320 -100

※前日比は大阪取引所終値比



□裁定取引に係る現物ポジション裁定残（金額）

売り 前週末比 買い 前週末比

12月19日 1338億円 -173億円 2兆5110億円 +127億円

12月12日 1511億円 +1481億円 2兆4983億円 +1441億円

12月05日 30億円 +0.7億円 2兆3541億円 -501億円

11月28日 29億円 +0.9億円 2兆4042億円 +968億円

11月21日 28億円 -482億円 2兆3074億円 +2762億円

11月14日 511億円 -200億円 2兆0311億円 +1647億円

11月07日 712億円 +691億円 1兆8664億円 -2818億円



□裁定取引に係る現物ポジション（株数）

売り 前日比 買い 前日比

12月26日 3251万株 +109万株 10億2955万株 +3404万株

12月25日 3141万株 -190万株 9億9551万株 +443万株

12月24日 3332万株 -5万株 9億9108万株 -2239万株

12月23日 3337万株 -16万株 10億1347万株 +1304万株

12月22日 3354万株 +128万株 10億0043万株 +46万株

12月19日 3226万株 +1万株 9億9997万株 +584万株

12月18日 3224万株 -9万株 9億9412万株 +1224万株

12月17日 3233万株 +27万株 9億8188万株 +122万株

12月16日 3206万株 -32万株 9億8065万株 -2303万株

12月15日 3239万株 -225万株 10億0369万株 +54万株

12月12日 3464万株 +589万株 10億0315万株 +2077万株

12月11日 2875万株 +1089万株 9億8238万株 -570万株

12月10日 1785万株 -646万株 9億8808万株 -1162万株

12月09日 2432万株 +2161万株 9億9971万株 +667万株

12月08日 270万株 +152万株 9億9303万株 +2124万株

12月05日 117万株 -77万株 9億7179万株 -3137万株

12月04日 195万株 +78万株 10億0316万株 +3557万株

12月03日 117万株 ±0万株 9億6759万株 -674万株

12月02日 117万株 +0.3万株 9億7433万株 +291万株

12月01日 117万株 ±0万株 9億7142万株 -1093万株





株探ニュース

