ぴったり収まって、たっぷり入る。文庫本収納の新定番！【アイリスオーヤマ】の本棚がAmazonに登場中‼
前後収納で無駄空間ゼロ。丈夫さも備えた【アイリスオーヤマ】のスマート本棚がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの本棚は、収納物に合わせて棚板の位置を自由に調整できる可動棚を採用し、文庫本やコミックを前後2列に並べて無駄なく収納可能ｄ。内寸も“ぴったりサイズ”に設計されているため、スペースを無駄なく使えるのが嬉しいポイント。
本体は、板の厚み約1.7センチメートルのしっかりとした構造で、天板・底板・可動棚・固定棚はそれぞれ約10キログラム、全体では約140キログラムの耐荷重を確保。重さのある書籍や雑貨もしっかり支え、安心してたっぷり収納できる。
他のカラーラックシリーズとの組み合わせもできるので、インテリアに合わせて自由にアレンジが可能。暮らしの変化に合わせて使い方が広がる、柔軟性の高いアイテムだ。
ブラック、ホワイト、アッシュブラウン、ウォールナット、オフホワイトの5色展開で、インテリアや好みに合わせて選べるのも魅力。
使いやすさと安心感を両立した、生活空間に馴染む本棚。毎日の「しまう」「選ぶ」「読む」が、もっと快適になる一台だ。
