¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×Â³ÊÔSP¡¡3¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥¥è¥·¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÔÏº¡×
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ¬¾Î¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤¬2024Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×Ç¯´ÖÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆ±Ç¯1·î´ü¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ï4Æü¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹¡¡ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Á11¡¦30¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤òÃµ¤ë¤È¡¢3¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¼ç±é¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡¦µÜÆ£´±¶åÏº»á¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦°ë»³¾½»á¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï1986Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ë¤«¤é2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¾¼ÏÂ¤Î¥À¥á¤ª¤ä¤¸¡ÉÂÎ°é¶µ»Õ¡¦¾®Àî»ÔÏº¡£Èà¤Î¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤Ê¸ÀÆ°¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÇû¤é¤ì¤¿ÎáÏÂ¤Î¿Í¡¹¤ËÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¡£¥¿¥¤¥à¥È¥ó¥Í¥ë¤Î´°À®¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÏº¤Ï¹¥¤¤Ê»þÂå¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2026Ç¯¤ËÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤À¤Ã¤¿Ê¿¤¸¤å¤ó»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹
¡¡»þÂå¤Î¹Ô¤Íè¤¬¡È¼«Í³¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢SFÍ×ÁÇ¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ë¤â¡Ö»ÔÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ï¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤ò»×¤¤½Ð¤·1995Ç¯1·î¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ø¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¤Ïµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤¦°æ¾å¡Ê»°Âð¹°¾ë¡Ë¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¾®Àî²È¤Ë¤¤¤ë»ÔÏº¤ò¿À¸Í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë½ã»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ò°ú¤»ß¤á¤ë¤è¤¦¡¢95Ç¯¤Î»ÔÏº¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÀèµÒ¤¬¡Ä¡×¤È¤¢¤ë¡£
¡¡²áµî¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤ËÌ·½â¤¬À¸¤¸¤ë¡£¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëºîÉÊ¤Î¡ÈÌ¿Âê¡É¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢º£ºî¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡£°¤Éô¤â¡Ö½ã»Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ï±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¡¡¡Ê2¡Ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó
¡¡µÜÆ£»á¤ÏÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Î¡È¤´°Õ¸«È¢¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤Ç¡¢16ºÐ¤Îºä¸µ°¦ÅÐ¤ËÂÐ¤·¡Ö¼Â¤Ï¥¥è¥·¤¬¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¡Êº£ºî¤Ï¥¥è¥·¤Î¡ËÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â2Ç¯´Ö¤ÎÊÑ²½¤ÎÊý¤¬¡¢51ºÐ¤«¤é53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Àî»ÔÏº¤ÎÊÑ²½¤è¤êÃÇÁ³¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ÎÀè¤â¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¡Ä¡Ù¤¬Â³¤¯¤Ê¤é¡¢¥¥è¥·¤¬¤É¤ó¤É¤óÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ºä¸µ¤Ï¡ÖËÍ¤¬20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥à¥Ã¥ÁÀèÇÚ¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ËÃ¦¤²¤ë¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾ì¤âÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥è¥·¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ê3¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÔÏº
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÔÏº¡É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë²¿¿Í¤â¤Î»ÔÏº¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢½õ´ÆÆÄ¤ä¥¨¥¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤ËËÍ°Ê³°¤Î»ÔÏº¤ò±é¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÍ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÔÏºÌò¤Î¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢À¼¤âÂÎ¤â¤«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Æ°¤¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤âºÙ¤«¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´°À®±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤ò¸«¤¿¡Ê¶â»ÒÊ¸µª¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤¤¡£