¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡Ê45¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÀµ·î¤âÌÀÆü¤Þ¤Ç¡×¤È½ñ¤¤À¤·¤¿·§ÀÚ¡£Âç¤¤Ê²ÖÉÓ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Çò¤¤Èþ¤·¤¤²Ö¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤ÏÀã¤â¸«¤ì¤¿¤·¼Â²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤¿¤·¹¬¤»¤ÊÇ¯ÌÀ¤±¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Ö¤ì¤Ö¤ì¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¡Öº£Ç¯¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤½¼ÅÅ¤ä¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¡¢¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£