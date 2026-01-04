¥Þ¥¨¥±¥ó¡¢ºäËÜ¡¢½©»³¤â!!Ä¶¹ë²Ú88Ç¯À¤Âå½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬Ë½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¥Ï¥á³°¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡³ÚÅ·¤È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö88¥¿¥Ó¡¡º£Æü¤è¤ë7»þ¡¡BS¥Õ¥¸¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤Èµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¢¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¢¸µµð¿Í¡¦³áÃ«Î´¹¬»á¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾åÅÄ¹ä»Ë»á6¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬Ë½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÌî¤Î¥Ô¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡BS¥Õ¥¸¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖJEMTC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå88Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè3ÃÆ¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢1988Ç¯À¤Âå¤Î6¿ÍÎ¹¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£