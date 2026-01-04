¥Ñ¥Ê¥Þ¡¦¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤È·Ð°Þ¹ó»÷¡¡ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¹´Â«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤·¤¿3Æü¤Ï¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬1990Ç¯1·î¤ËÃæÊÆ¥Ñ¥Ê¥Þ¤Î¸Î¥Î¥ê¥¨¥¬¸µ¾·³¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤«¤é´Ý36Ç¯¤ËÅö¤¿¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤âÊÆÀ¯ÉÜ¤«¤éÅ¨»ë¤µ¤ì¤ÆËãÌôÌ©Í¢´ØÏ¢¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤È»÷¤¿·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤Ï83Ç¯¤Ë¹ñËÉ·³»ÊÎá´±¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤ò¼Â¼ÁÅª¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤È¤·¤Æ»ÙÇÛ¡£Åö½é¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ÎËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉÔ¿®¤òÇã¤¤¡¢88Ç¯¤ËÊÆÆîÉô¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÎÏ¢Ë®ÂçÇæ¿³¤¬ËãÌô¼è°úºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ì±¼ç²½¤ÈÂà¿Ø¤òµá¤á¤ëÊÆÀ¯ÉÜ¤Î°µÎÏ¤ËÄñ¹³¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢89Ç¯12·î¤ÎÊÆ·³¿¯¹¶¤Ç¥Î¥ê¥¨¥¬ÂÎÀ©¤ÏÊø²õ¡£90Ç¯1·î3Æü¤ËÊÆÅö¶É¤¬¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤ò¹´Â«¤·ÊÆ¹ñ¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶Øîþ40Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¡ÊÉã¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËËãÌô¤ò¡Ö¹ñÆâºÇÂç¤Î¶¼°Ò¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¡ÖËãÌôÀïÁè¡×¤òÅ¸³«¡£¥Ñ¥Ê¥Þ¿¯¹¶¤Ï¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥¨¥¬»á¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Ñ¥Ê¥Þ»Ô¤Ç»àµî¤·¤¿¡£