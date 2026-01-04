¡Ö¤Ê¤ËÄü¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡¦Á°ÅÄ´ÆÆÄ¡¡Áª¼ê¤ÎÇØÃæ¤«¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¡²áµîºÇ¹â2°Ì...ÍèÇ¯¤³¤½Èá´êÃ£À®¤Ø
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Ï²áµîºÇ¹âÁí¹ç2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Í¥¾¡¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉüÏ©¿·µÏ¿¤ËÁí¹çµÏ¿¤â¿·µÏ¿¡£»Ë¾åºÇÂ®¤Î2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿Á°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤«¤é´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Êó¹ð²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÀº¤âº¬¤â½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2Æü´Ö²¹¤«¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ëº£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Î¾Êý¤¢¤ë¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¤È¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤éÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ËÄ©¤ó¤À·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²áµîºÇ¹â½ç°Ì¤Î2°Ì¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¦¤·¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬½É¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉüÏ©¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤È1Ê¬54ÉÃº¹¤Î4°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6¶è½ª¤ï¤ê¤Ç3Ê¬23ÉÃº¹¤Ë³ÈÂç¡£»Ø´ø´±¤â¡Ö¼Â¤Ï»ä6¶è¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤È3Ê¬°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â7¶è¤Î¹â»³¹ëµ¯Áª¼ê(4Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤ÇÌÔÄÉ¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤È¤Îº¹¤ò1Ê¬28ÉÃº¹¤Þ¤Ç¤Ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ãÁö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö7¶è¤Î¹â»³¤ÎÇØÃæ¤ò¤ß¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø´ÆÆÄ¡¢Âç¾æÉ×¤Ã¤¹¤«¡©¤Ê¤ËÄü¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¡Ø²¶¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÅÄ´ÆÆÄ¡£ÌÜÆ¬¤òÇ®¤¯¤·¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
±ØÅÁ¼ç¾¤Î¾å¸¶Î°æÆÁª¼ê(4Ç¯)¤òÃæ¿´¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿1Ç¯¡£»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÅÓÃæ¤ÇÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÁª¼ê¤¬Àº¤âº²¤â¿Ô¤²Ì¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÁö¤ê¤ò¤¦¤·¤í¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï10»þ´Ö40Ê¬Âæ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ÏÁí¹çµÏ¿10»þ´Ö40Ê¬7ÉÃ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥¯¥ê¥¢¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤È¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ëµÏ¿¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ò½Ð¤»¤ÐÁí¹çÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Î´Å¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÁí¹çÍ¥¾¡¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤¬´Å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Âè102²ó¤ÎÈ¢º¬¤«¤Ê¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Á°¤Ï4°Ì¡¢¤½¤³¤«¤é3°Ì¡¢2°Ì¤ÈÃå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤ëÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿OB¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö10Ç¯Á°¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬º£¡¢Áí¹ç2°Ì¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Åú¤¨¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤âµã¤±¤ë¡£°ìÅÀ¤ÎÆÞ¤ê¤â¤Ê¤¯Áí¹çÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò¸Ø¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£º£¡¢·¯¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ç¡¢Æ²¡¹¤ÈËÍ¤ÏÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜÎ¦¾å¶¥µ»ÉôÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐÍ¥¾¡¤¹¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£