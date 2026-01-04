ÅìÌî¹¬¼£¡¡¡ÈÌ¼¤µ¤ó¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡É¸À¤¤¤ËÍè¤¿Èà»á¤ËºÊ¤¬Êü¤Ã¤¿°ì¸À¡¡¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤ó¤ä¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¡õ»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÎR¡½50¡¡¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤Î¶Ã¤¤¤¿°ì¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤Î·ëº§¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ËÌ¼¤Ï¤ä¤é¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡È¤¢¤Î¡É¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÌî¤Ï¼«¿È¤Î²áµî¤ò²óÁÛ¡£Åö»þ¤Ï¼ýÆþ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ëº§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Ì¼¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÝ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡È¤É¤¦¤¾¡É¡È¤É¤¦¤¾¡É¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À²Ç¤¬¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ4¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¡£ÅìÌî¤Ï¡ÖÌ¼¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¡£¤´ÈÓ¤Ç¤âÃíÊ¸¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¿©»ö²ñ¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ºÊ¤¬¡Ö¤¨¤Ã¡©Âç»ö¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢¾ì¤ÏÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤ï¤ó¤Ç¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿ÅìÌî¤À¤¬¡Ö²Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈËÜÂê¡É¤ò²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¿¤¤¡¢¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¦¤«¤é¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤ó¤ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢Èà»á¤«¤é¡Ö·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿
ºÊ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢Ìµ»ö¤Ë¿©»ö²ñ¤Ï¿Ê¤ó¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£