¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û¥Ù¥¹¥È4½Ð¤½¤í¤¦¡¡Á°²ó½àV¡¦Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬ÂçÄÅ²¼¤¹¡¡²Æ²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁÒÃæ¤¬4ÆÀÅÀ
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï4Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î4»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£½à·è¾¡¤Ø¿Ê¤à4¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯¹ë¤¬¤½¤í¤Ã¤¿A¥¾¡¼¥ó¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¾°»Ö(Ê¡Åç)¤ÈÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾21Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¾°»Ö¤¬½Ä¤ØÁÇÁá¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï±±°æÁó¸çÁª¼ê¤¬·è¤á¤Æµ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¾°»Ö¤¬¾¡Íø¤·¡¢7Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤ÏÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)¤òÁê¼ê¤ËÁ°È¾29Ê¬¡¢ÁÒÃæÍª²ïÁª¼ê¤Î3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁÒÃæÁª¼ê¤Ï¸åÈ¾¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¡£ÇØÈÖ¹æ9¤Î³èÌö¤Ç¡¢²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤Ï¶½Ô¢(Âçºå)Áê¼ê¤ËÁ°È¾17Ê¬¤ËPK¤ÇÀèÀ©¡£¸åÈ¾23Ê¬¤Ë¤ÏÀ¶¿åºó¶êÁª¼ê¤¬Ä¾ÀÜ¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÁ´ÆÀÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¤ò¸«¤»¡¢17Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÅ(·§ËÜ)¤ÈÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÂçÄÅ¤¬Á°È¾21Ê¬¤ËÀèÀ©¡£¤·¤«¤·¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤â¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËÆÀÅÀ¤·¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾34Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÆÀÅÀ¤·Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËµÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¡¢ÂçÄÅ¤ÎÈ¿·â¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤¬¾¡Íø¡£Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¹»¤¬2Ç¯Â³¤±¤ÆÂçÄÅ¤ò²¼¤·¡¢½à·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ï10Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¤Ç³«ºÅ¡£ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¾°»Övs¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢¼¯Åç³Ø±àvsÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦½à¡¹·è¾¡ ·ë²Ì
¾°»Ö(Ê¡Åç) 1-0 ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)
¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç) 4-1 ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)
¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë) 3-1 ¶½Ô¢(Âçºå)
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 2-1 ÂçÄÅ(·§ËÜ)
¢¦½à·è¾¡ ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¾°»Ö - ¿ÀÂ¼³Ø±à¼¯Åç³Ø±à - Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð