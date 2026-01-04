¼ã¼Ô¤ØÆÏ¤±¡ª¿©°é¥¢¥¤¥É¥ë¡¡Âç³Ø¸øÇ§¡¢ÊÐ¿©·Ð¸³»ý¤Ä³ØÀ¸·ëÀ®
¡¡¡Ö¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¿·¤·¤¤¿©°é¡ª¡×¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¿©°é¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖIX¡½ALICE¡Ê¥¤¥¶¥ê¥¹¡Ë¡×¤Î4¿Í¤¬¶«¤Ö¡£ËÌ³¤Æ»Ê¸¶µÂç¤Ç±ÉÍÜ¤ä¶µ°é¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤Ç¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë20¡Á30Âå¤Ë¡¢Ä«¿©¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢¤ä¤»·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤³¤Ç±ÉÍÜ¶µ°éÀìÌç¤Î¶µ¼ø¤¬21Ç¯¡¢Âç³Ø¸øÇ§¤Î¿©°é¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡Ö¤¨¤Ë¤ï¤ÃÌ¼.¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£2Ç¯¸å¡¢¥¤¥¶¥ê¥¹¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©¡¡Ç¾¤Ë³èÎÏ¥Ö¥É¥¦ÅüÊäµë¡ª¡×¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤Ë¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²Î»ì¤ò¾è¤»¡¢µñ¿©¾É¤ä¸É¿©¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡²ÃÆþ¤·¤¿½ÕÍÛ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡á·ÝÌ¾¡á¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¥¼¥ê¡¼¤Ç¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¿©°é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï»ä¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ë¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½Õ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë½©·î¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æµë¿©°ÑÂ÷²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦Í½Äê¡£º£¸å¤Î¥¤¥¶¥ê¥¹¤Ë¸þ¤±¡ÖÊ¹¤¤¤¿¿Í¤¬20¡¢30Ç¯¸å¤â¸µµ¤¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£