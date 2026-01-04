Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ´Þ¤á¸«²òÀ°Íý¡¡Î©Ì±¡¦ÌîÅÄ»á¡¢°ÂÊÝË¡½ä¤ê
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï4Æü¤Î»°½Å¸©°ËÀª»Ô¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÅÞ¸«²òºîÀ®¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë°ÂÊÝ´ØÏ¢Ë¡¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÎÀ°Íý¤òÅÞÄ´ºº²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¤Ï½Õ¤Ë¤â°ÂÊÝË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÞ¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¸þ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¡Ö°ã·ûÉôÊ¬¤òÇÑ»ß¡×¤È¤Î´ðËÜÀ¯ºö¤Î½¤Àµ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¡ÖÃæÆ»¡×Ï©Àþ¤Ç¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤À¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£