¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ê39¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥µ¥ó¥É²°Âæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö18¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡£Ä«¥É¥é¡ØÈ¾Ê¬¡¢ÀÄ¤¤¡£¡Ù¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬32ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖÄ«¥É¥é¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¹â±ß»û¤Î¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤1Éô²°¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢Åö»þ¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¡×¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¹â±ß»û¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤â¤Ê¤¤¤·¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¥¬¥Ð¥¬¥Ð¤Ç¡×¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¹â±ß»û¤Î±ØÁ°¤Î¾Æ¤Ä»²°¤Ë·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¡£¶ú¤È¥Ó¡¼¥ë¤ÈÇß¿å¾½¤òÍê¤ó¤Ç¡£ÂæËÜÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Í£°ì¤Î¤´Ë«Èþ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡20ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³è¤Ç¡ÖÆü¸Û¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°ú¤Ã±Û¤·¤Î¼êÅÁ¤¤¤È¤«¡£Âç²ÈÂ²¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÆü¤À¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤·Ú¤¤Êª¤ò±¿¤Ö¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¤â¡¢ÆüµëÆ±¤¸³Û¤â¤é¤¨¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£Æüµë8000±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£