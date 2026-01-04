½÷»Ò3WAY¤Ç¾×·â¤Î¡í²£¼è¤ê¡í·èÃå ¡Ö¼¯Åçº»´õ¤¬¤ä¤ê¤½¤¦w¡×¡Ö²£¼è¤ê40Ëü¤ä¡×¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê12·î29Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¿¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁÛÄê³°¤Î¡È²£¼è¤ê¡É·èÃå
¡¡2025Ç¯ºÇ½ªÀï¡¢½÷»Ò²¦¼Ô¤¬àÄàÑ¤Ê¡È²£¼è¤ê¡É¤Ç²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¡£3WAYÀï¤Ç¡Ö2¿Í¤Þ¤È¤á¤Æ¥ê¥Õ¥È¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ²øÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤¿Æ¬Ç¾Åª´Ý¤á¹þ¤ß¤Ç·èÃå¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹²£¼è¤ê¡×¡Ö¼¯Åçº»´õ¤¬¤ä¤ê¤½¤¦¡×¤Î¾Î»¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö²£¼è¤ê40èß¤ä¡×¤Ê¤É²û¤«¤·¤¤¥ï¡¼¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤ÎWWE¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢WWE½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ¤ò·ü¤±¤¿3WAY¥Þ¥Ã¥Á¡¢²¦¼Ô¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤Ë¡¢¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥Ù¥é¤¬Ä©Àï¡£¥Ñ¥ï¡¼¡¢·Ð¸³¡¢¤½¤·¤ÆÃÎÎ¬¡½¡½»°¼Ô»°ÍÍ¤Î»×ÏÇ¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ËÍê¤é¤º°ìÇ°È¯µ¯¤Î¡È¥Ç¥«½÷¡É¤³¤È¥é¥±¥ë¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¤â¡¢Èó¾ð¤«¤ÄÁ¯Îõ¤Ê·ëËö¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¥é¥±¥ë¤¬2¿Í¤òËÝÏ®¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥¡¼¤Ï·ä¤òÆÍ¤¯Î©¤Á²ó¤ê¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤âÉ¬»¦¤Î¡ÖÈþ¥Ò¥Ã¥×¤¬Éâ¤¤¤Æ¤ÏÍî¤Á¤ë¡×Ç¾Å·Ä¾·â¤ÎÆÀ°Õµ»¡É¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥¥¹¡É¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢3WAYÆÃÍ¤Î²ðÆþ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ·èÄêµ¡¤òÆ¨¤¹¡£¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï»î¹çºÇ½ªÈ×¤ËË¬¤ì¤ë¡£
¡¡¥é¥±¥ë¤¬¥Ë¥Ã¥¡¼¤ËÉ¬»¦¤Î¥Æ¥Ï¥Ê¡¦¥Ü¥à¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡Ë¤òÁÀ¤¦¡£ABEMA¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ëÀ¶ÌîÌÐ¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¨¤Ã¡©¡¡2¿Í¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥±¥ë¤Ï¥ê¥ó¥°Æâ¤Î2¿Í¤òÆ±»þ¤ËÃ´¤®¾å¤²¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥Æ¥Ï¥Ê¡¦¥Ü¥à¡×¤Ç´°àú¤Ê¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÏÃ´¤¬¤ì¤¿ÂÎÀª¤«¤é¥¹¥ë¥ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ÆÈ¤ê¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤ó¤À¥Ë¥Ã¥¡¼¤ò¤è¤½¤Ë¥é¥±¥ë¤ò¾ì³°¤ØÇÓ½ü¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à¥Ë¥Ã¥¡¼¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¡¢µùÉ×¤ÎÍø¤òÆÀ¤ë·Á¤Ç3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡µ»¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥é¥±¥ë¡¢¥«¥¦¥ó¥È3¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡£¤³¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌËëÀÚ¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤´¤Ã¤Ä¤¢¤ó¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹²£¼è¤ê¡×¡Ö¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤È¯ÁÛ¡×¤È²¦¼Ô¤Îµ¡Å¾¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎàÄàÑ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ý¤á¹þ¤ß·Ý¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤¤Ã¤Æ¤Î¤¯¤»¼Ô¡Ö¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¡Ë¼¯Åçº»´õ¤¬¤ä¤ê¤½¤¦¡×¤ä¡¢²û¤«¤·¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÈæÓÈ¤ò¸ò¤¨¤¿¡Ö²£¼è¤ê40èß¤ä¡×¤ÎÀ¼¤âÊÂ¤ó¤À¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°µÅÝ¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤¬Êó¤ï¤ì¤º¡¢¸¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤¿²¦¼Ô¤¬²Ì¼Â¤òÆÀ¤ë3WAY¤ÎÌ¯Ì£¤Ë¡¢²òÀâ¤ÎËÙ¹¾¥¬¥ó¥Ä¤â¡Ö¥é¥±¥ë¤Î¾¡Íø¤ò²£¼è¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÀµÅö¤ÊÀï¤¤Êý¡×¤È¡¢¤º¤ë¸¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎËÉ±Ò¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥±¥ë¤¬²¦¼Ô¤È¤·¤Æ2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥é¥±¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é²¦ºÂ¤òÆ¨¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µÍè¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ÎÍ½Äê¤¬¥Ë¥Ã¥¡¼¤Î²£Áä¤ÇÉÔËÜ°Õ¤ÊÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎºÆÀïÍ×µá¤Ë¸þ¤±¤ÆÍèÇ¯¤Ø»ý¤Á±Û¤¹¶¯ÎÏ¤ÊÆ°µ¡¤òÆÀ¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved.