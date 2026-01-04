À¾Éð¡¢º£°æ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤â¡Ä¹â¶¶¸÷À®¤¬»ÄÎ±¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¶¯ÎÏ¤Ë
¡¡À¾Éð¤Ï4Æü¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¹â¶¶¸÷À®¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£°æÃ£Ìé¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤¬¡¢¹â¶¶¤¬º£µ¨¤âÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÄË¼ê¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤ó¤À¡£
¡¡¹â¶¶¤Ïºòµ¨24»î¹ç¡¦148²ó¤òÅê¤²¡¢8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.04¤ÈÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ëºòµ¨º£°æÃ£Ìé¤È¶¦¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î10¾¡¡Ê10ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.59¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î134²ó¤òÅê¤²7¾¡¤òµó¤²¤¿ÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯¡¢ÍÞ¤¨¤«¤éºÆ¤ÓÀèÈ¯¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡¢ºòµ¨6¾¡¤ÎçÐºÂ³¤¿Í¡¢24Ç¯¿·¿Í²¦¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¡¢ºòµ¨°ì·³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¿û°æ¿®Ìé¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ»¹ªÇÉ±¦ÏÓ¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥¢¥é¥ó¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ó¥¹Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤°Åêµå¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3A¤Ç¤Ï¹â¤¤Ã¥»°¿¶Î¨¤ÈÄã¤¤Í¿»ÍµåÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NPB¤ÎÂÇ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤¬º£µ¨¤âÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·×»»¤Ç¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤¬1Ëç¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£º£°æ¡¢¹â¶¶¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê2¿Í¤ò·ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤È·Þ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨º£°æ¤¬µÏ¿¤·¤¿10¾¡¡¢163²ó2/3¤Î·ê¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ËºÆÅ¾¸þÍ½Äê¤ÎÊ¿ÎÉ¡¢ºòµ¨ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿ÉðÆâ¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤ÎÅÏîµÍ¦¡¢¿û°æ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤ËËä¤á¤é¤ì¤ë¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¶¯¸Ç¤ÊÀèÈ¯¿Ø¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤Ï¤¢¤ë¡£