¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ÖµþÅÔÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÆÍÇ¡¸øÉ½¤ÎÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦Ý¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¾¡Ëô½Õ¡Ê21¡Ë¤¬4Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½Ìò¤ÎµþÂçÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¹â³ØÎò¤À¤Ã¤¿¡ª¾¡Ëô½Õ
¡¡2026Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾¡Ëô¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï°ì¤Ä¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ªµ¤¤Å¤¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¸½ºß¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¡¢Âç³Ø¤Î¤³¤È¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ÊÏÃ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤ªÏÃ¤·¤¹¤Ù¤¤«¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÌÂ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤¿¤À¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤´Äó°Æ¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÂçÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¥ßー¥°¥ê¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø½Õ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤è¡Ù¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µþÂçÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»þ¡¹ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¼õ¸³¤äÊÙ¶¯¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¶¦´¶¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤»¤Ã¤«¤¯²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÀ³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Ëô¤Ï¡Öº£²ó¤Î¸øÉ½¤ò°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¤é ¡ØÃ¯¤«¤ÎÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Á°¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤« ¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤¬¼þ¤ê¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÃæ¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºÌ¤ê¤ä³Ú¤·¤µ¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
