¢¡Âè£·£µ²óÃæ»³¶âÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£´Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡¿·½ÕÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ëÌ¾Êª¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤Ë£±£´Æ¬¤¬½ÐÁö¤·¡¢£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥Ï¥ó¥Ç£µ£µ¥¥í¤Î¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬½Å¾Þ½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¹¥°Ì¤«¤é¿Ê¤á¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤òÉ¡º¹¤·¤Î¤¤¤À¡£¤¢¤¹£µÆü¤Ë£´£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤Ï£²£°£²£´Ç¯¥ê¥«¥ó¥«¥Ö¡¼¥ë°ÊÍè¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£²Ê¬£°ÉÃ£³¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏºòÇ¯£²·î¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ç¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯£²Ãå¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤Ï»©·î¾Þ¤Ç£±£°Ãå¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç£±£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºò½©¤â£±£°¡¢£±£²Ãå¤È£´ÀïÏ¢Â³¤Ç£²¥±¥¿Ãå½ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´ºÐ½éÀï¤ÇÂÔË¾¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ó¥´¥é¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¡Ë¤¬£²Ãå¡££´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ê²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ë¤Ï¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó¤ÇºÇÂ®¥¿¥¤£³£´ÉÃ£°¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤â£³Ãå¡££²£´Ç¯¤ÎÈ¡´ÛµÇ°¤Ç£²Ãå¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Áö¤Î¥Ç¥£¥»¥ó¥Ð¡¼£Ó¤Ç¤Ï£²Ãå¤ÈÉüÄ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î½Å¾Þ¤Ç¤â¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡¤Ï£±£´£¸£°±ß¡£ÇÏÏ¢£²¡Ý£±£±¤Ï£²£µ£¹£°±ß¡£ÇÏÃ±£±£±¡Ý£²¤Ï£·£¶£µ£°±ß¡££³Ï¢Ê££²¡Ý£¸¡Ý£±£±¤Ï£µ£¹£¶£°±ß¡££³Ï¢Ã±£±£±¡Ý£²¡Ý£¸¤Ï£´Ëü£µ£¶£¶£°±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡á£³Ãå¡Ë¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£¿Ø±Ä¤ÈÏÃ¤·¤ÆÁ°¤á¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÀè¹ÔÁè¤¤¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´Ö³Ö¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤âÃÆ¤à´¶¤¸¤Ç¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºîÀï¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãåº¹¤¬Ãåº¹¡ÊÉ¡¡Ü¼óº¹¡Ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×