°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤¬²áµî¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î31Æü¡¢¿å¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¾®¾¾ËÜÍÚ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¼ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ¬¤òÆß´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²¥¤é¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ø¤Î¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬2015Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3²ó¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢É¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤ê·Ù»¡¤Î°·¤¤¤Ï½ª·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£