»³ÅÄÎÃ²ð¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥¦¥³¥ó¤ÎÎ¢Â¦¡Ö¡È¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È¤«»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡¡Í£°ìÏÃ¤·¤¿¸åÇÚ
¡¡¡ÖHey¡ªSay¡ªJUMP¡×»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£STARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥³¥ó¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤Î1996¡Á2022Ç¯¤Ë¹±Îã³«ºÅ¤µ¤ì¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¡£STARTO¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï½é³«ºÅ¡£Hey¡ªSay¡ªJUMP¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁíÀª73¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Í¡¢¡È¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È¤«»×¤ï¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©Âç¿Í¸«ÃÎ¤êÌîÏº¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Þ¥¸¤Çº£²ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢ËÜÈÖÃæ¤ËÎ¢¤ÇÌÜ¹õ¡ÊÏ¡¡Ë¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤á¤á¤È¤Ï¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤Í¡¢³ä¤È¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿¤«¤Õ¤¶¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¡È¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë·Ú¤¯°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤ÏËÜÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤«¤Ê¤¢¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È»³ÅÄ¡£¡Ö¤¢¤ÈSnow Man¤Î°¤Éô¡ÊÎ¼Ê¿¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ËÂç¤Á¤ã¤ó¡ÊÍ²¬Âçµ®¡Ë¤Ë¡È¤Ê¤ó¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ã¤ÆÀ²¤ì¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡¢¡ÈËÜÅö¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È¤É¤³¤É¤³¤Ï¤¿¤Ö¤óÆÞ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢º£¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤½¤Îµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£¡È°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤Å·µ¤¤Ë¾Ü¤·¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤ÆÍ²¬¤¬¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤«¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£Çö¤Ã¡£¤½¤ì¤ò²¶¤Ï¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é²£ÌÜ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¡£¡ÈÇö¤¤¤Ê¤¢¡£²¿¡¢²¿¤Î²ñÏÃ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤³¤ì¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£