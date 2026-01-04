À¾»³½¨Æó»á¡¡µð¿Í¡¢ÃæÆü¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¸½ÌòÊá¼ê¤Ï¡ª¡©¡Ö¥Î¥à¥é¤µ¤ó¤ÎÎ®¤ì¤¯¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿À¾»³½¨Æó»á¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤ÎYouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ÌòÊá¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ÎµåÂ®¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÇÛµå¤ÎÌ¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¸·¤·¤á¤Ë¹Ô¤±¡×¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¡Ë¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤ÈÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÊá¼ê¤Ï¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¡ËÃæÂ¼¡ÊÍªÊ¿¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîÂ¼¡Ê¹îÌé¡Ë¤µ¤ó¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ó¤À¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤ä¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤À¤±¤Ï3¡½2¤Î¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆâ³Ñ¹â¤á¤Ë¥ß¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï3¡½2¤Ç¤ÏÄãÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤«¤é¤³¤³¡Ê¥¤¥ó¥Ï¥¤¡Ë¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¤¤±¤È¸À¤¤¤è¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¤¥Ä¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨18Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£