¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à±üÇ½ÅÐ¤Ç¸«½Ð¤·¤¿¡È²ÄÆ°»º¡É¤Î¾Íè¡Ä¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬Çñ¤Þ¤ì¤ëÃó¼Ö¾ì¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÃËÀ¤¬¹Í¤¨¤ëÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½
³§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¯¥ë¥Þ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤È¤·¤Æ¶áÇ¯¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢±üÇ½ÅÐ¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë¿Í¸ýÎ®½Ð¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ê¿åÄ®¤Ë½»¤àÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡¢£µºÐ¤Î°ÉÂµ¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¡£²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤¹¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî°ÉÂµ¤Á¤ã¤ó¡Ê£µ¡Ë¡Ö£Ñ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹¤Î¹¥¤¡Ý¤¦¤ó¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬¹¥¤¡×ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¡Ö£±Æü¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤Ü£¸³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥¯¥ë¥Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ËÍ·¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¿²Çñ¤Þ¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¼«Í³¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡Ö¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡ÖÌ©¤òÈò¤±¤¿²á¤´¤·Êý¡×¤È¤·¤Æ¤âµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢Á´¹ñ¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÎÇä¾å¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¡¢¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÏÇ¯¡¹¡¢¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¡×¤Î°ì¿Í¡££²£°£²£´Ç¯¡¢Ãæ¸Å¤ÇÇã¤¤´¹¤¨¤¿°¦¼Ö¤Ë¤ÏÃßÅÅÃÓ¤òÈ÷¤¨¡¢ÎäÃÈË¼¤ä°áÎà¼ýÇ¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿å²ó¤ê¤â¡£
ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¡Ö¥¿¥ó¥¯¤Ë°û¤ß¿å¤È¤«Æþ¤ì¤Æ¡¢¼ê¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤Ç¤¤ë¡×
Åìµþ½Ð¿È¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø»þÂå¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¡¢ÅÔÆâ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¤â£³£±ºÐ¤ÇÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å¤ÏºÊ¤Î·ë²Ö»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃ´¤¤¤ÇÆüËÜÃæ¤òÎ¹¤¹¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶öÁ³Ë¬¤ì¤¿¡¢·ê¿åÄ®¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤È¿Í¤Ë¹û¤ì¤³¤ß¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¡Ö»Å»ö¼«ÂÎ¤ÏÁ´¤¯ÉÔ°Â¤â¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Æü¡¹¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¢¤È¤ÏËÍ¼«¿È¡¢ÊÐ¶þ¤Ê¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¡£¡ÊÅÔ¿´Éô¤Î¿Í¤Ï¡Ë¡Ø·ê¿å¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÄ¼Ë¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤È¡×
·ê¿å¤Ç»Ï¤á¤¿¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¡£¤½¤ì¤«¤é£±£°Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤¬½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ê¿åÄ®¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¡¦¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ë¡¢ÃæÀî¤µ¤ó°ì²È¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¡¢¸ÅÌ±²È¤Î¸®Àè¤Ë¡ÖÅÄ¼Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡¢¡ÖÃÖ¤¾ì½ê¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¥ì¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤Ê¤É¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö½»¤á¤ëÃó¼Ö¾ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½£±£³£°£°¿Í¤â¤Î¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÅÌ±²È¤¬Âçµ¬ÌÏÈ¾²õ¤È¤Ê¤ê¡¢²òÂÎ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢·ê¿åÄ®¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¡ÖµÕ¶¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡Ù¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÈÔ²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Èï³²¤òÌÈ¤ì¤¿Ç¼²°¤ò²þÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆµ¯¤ò¤Ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤òºÆ³«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¿ÌºÒ¤«¤é¤ª¤è¤½£±Ç¯È¾·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯£µ·î¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡Ê£´£¶¡Ë¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²È¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¼Ö¤ÏÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤ÈÂ¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤¬Í×¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤¦¡×
¤¢¤ëÆü¤ÎÌë¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¦¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©³°¤ÎÂç³ØÀ¸£¶¿Í¤Ç¤¹¡£Í¼¿©¤Ï¹±Îã¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÃæÀî¤µ¤óÎ®¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ÅÄ¼Ë¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×
½ÉÇñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¤¬Âß¤·½Ð¤¹¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
ÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¼þÊÕ¤ò»¶ºö¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢ÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿ÌºÒ°Ê¹ßÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¥¡¡¼¤«¤éÅÙ¡¹¡¢¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÃæÀî¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢Î´µ¯¤·¤¿½ê¤ËÆ»Ï©¤òºî¤Ã¤¿¾ì½ê¡×³ØÀ¸¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö³¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ç¤Ã¤«¤¤´ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
ÈïºÒÃÏ¤Î¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤â¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤Ï¡Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉü¶½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡ÖÊø¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¤Ï¤Û¤ÜÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À°ìÉô¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´Á³°ã¤¦¡×
¼ÖÃæÇñ¤ÇÎ¹¤ò¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÎÆø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤¹ÃæÀî¤µ¤ó¡£
ÃæÀîÀ¸ÇÏ¤µ¤ó¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Ø²ÄÆ°»º¡Ù¡Ê¡áÆ°¤¯ÉÔÆ°»º¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÉô²°¡Ê¼Ö¡Ë¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÎÉ¤¤½ê¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤È¤«¤¬Æþ¤ì¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ÷¤¨¤¿²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÈ¯Å¸¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
