¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û£Ö¸õÊäÉ®Æ¬¤ÎÂçÄÅÇÔÂà¤ÇÈ½Äê¤Ëµ¿ÌäÂ³½Ð¡Ö´ð½à¥Þ¥¸¤Ç¤ï¤«¤é¤ó¡×
¡¡Âè£±£°£´²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¤¬£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬Æ±¤¸¤¯¶¯¹ë¤ÎÎ®ÄÌ·ÏÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤Î°ìÀï¤ÏÍ½ÁÛ¤Ë¤¿¤¬¤ï¤ÌÂçÇ®Àï¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£±¡½£±¤Î¤«¤é£Õ¡½£±£·ÆüËÜÂåÉ½£Ä£Æ¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¥µ¥¤¥â¥óÍ§¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î·è¾¡ÅÀ¤ÇÎ®ÄÌ·ÏÂçÇð¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÈ¿Â§¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈ½Äê¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂçÄÅÂÐÎ®·Ð¤Î»î¹ç¤ß¤¿¤±¤ÉÎ®·Ð¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë²¿¸Ä¤«¥¤¥¨¥í¡¼¤À¤í¡£¤É¤Ã¤Á¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤À¤±¤Ë¤µ¥¤¥¨¥í¡¼½Ð¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È´ð½à¥Þ¥¸¤Ç¤ï¤«¤é¤ó¤è¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡×¡ÖÂçÄÅ¤Ï¿³È½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¢¾Ð¡¡º£Æü¤Î¿³È½¤âÎ®ÄÌ·ÐºÑ¤è¤ê¤À¤Ê¤¢¡¡»³²¼¤Ï¤µ¤Ã¤¤ÏÏÓ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆÅ«¤Ê¤·¡¡º£ÅÙ¤Ï¥Ü¡¼¥ëÃ¥¤Ã¤¿¤À¤±¤ÇÅ«¤Õ¤«¤ì¤Æ¡×¤Ê¤É¤Èàµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äêá¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¸í¿³¤Ø¤Î»ØÅ¦¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÄÅÇÔÂà¤ò½ä¤ëÈ½Äê¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£