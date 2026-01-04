２０２５年シーズン途中にメッツからヤンキースに移籍した右腕ポール・ブラックバーン投手（３２）が両球団の決定的な違いを明かした。

地元紙「ニューヨーク・ポスト」の取材に答え「ヤンキースに来た時、全員が同じ綱を引いているのがはっきりと分かった。選手たちは本当にお互いを好きで、お互いのために戦っているようだった。クラブハウスには強い信頼関係があった。メッツはそうではなかった」と語った。

古巣メッツを批判するこの発言には他のメディアも反応。「ヘビー」は「この発言は非常に興味深い」と取り上げ「他のトップフリーエージェントがこの話を聞いて、クイーンズでの契約を思いとどまらせるかもしれない」と今後のＦＡ市場に影響を与えかねない発言だと指摘。さらに「今オフ、ピート・アロンソやエドウィン・ディアスといった選手たちが早々と他球団と契約を決めた。デビッド・スターンズ編成本部長はブランドン・ニモとジェフ・マクニールをトレードで放出し、新戦力を獲得したが、２０２５年はチーム内に大きな混乱を招いていたのかもしれない」と続けた。

ブラックバーンは昨季、メッツで７試合に登板して０勝３敗、防御率６・８５、ヤンキースでは８試合に登板して０勝０敗、防御率５・２８の成績を残した。