¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡ÛHKT48¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¡¢1·î4Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Æ±·î18Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø±é¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âHKT48¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£HKT48¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢HKT48¤Ïº£Ç¯¡¢³èÆ°15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢15¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï´ë²è¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢20Ç¯ÌÜ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£15Ç¯ÌÜ¤ÎHKT48¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¥Á¡¼¥àH¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¡¢ 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¥Á¡¼¥àKIV¡Ö¤³¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅ·»È¤Ï¤¤¤ë¡×¤Î2¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯12·î14Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2ÃúÌÜ¤Î¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö17LIVE HKT48·à¾ì¡×¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×¤Ë¤Æ»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1¿Í¤¬Éé½ý¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢12·î¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é1·î16Æü¤Þ¤Ç·à¾ì¤òµÙ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤âHKT48¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
HKT48¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î·à¾ì¸ø±é¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢HKT48¤Ïº£Ç¯¡¢³èÆ°15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë1Ç¯¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢15¼þÇ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï´ë²è¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤âÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢20Ç¯ÌÜ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
15Ç¯ÌÜ¤ÎHKT48¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ 2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¥Á¡¼¥àH¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¸ø±é
³«±é¡§17¡§00
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¸åÆüÈ¯É½
¢£ 2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë
¥Á¡¼¥àKIV¡Ö¤³¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅ·»È¤Ï¤¤¤ë¡×¸ø±é
³«±é¡§18¡§30
½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¡§¸åÆüÈ¯É½
¢¨¿½¤·¹þ¤ß¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏµÙ´ÛÆü¤È¤Ê¤ê¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±éÌÜ¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
