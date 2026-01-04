¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿ÈÇÐÍ¥¡¢¥µ¥¤¥óÉÕ¤CD¤Ç½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤¿²áµî¤ò¹ðÇò ¡ÖÁê¼ê¤Ïº£¤â³èÆ°Ãæ¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZE:A½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°Ãæ¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯½÷»þÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤ò¹ðÇò
1·î4Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ç¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤Ï¸À¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ ÈëÌ©Î¢¤Ë¼ê»æ¤òÅÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤È¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ZE:A½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤ÎMJ¡¢SF9¤Î¥¸¥§¥æ¥ó¡¢TEEN TOP¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÁØ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡Ö¹Ô¤¯Á°¤Ë½Ð±é¼Ô¤ò¸«¤Æ¡¢CD¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥à¡¦¥¹¥è¥ó¤¬¡Ö½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê»æ¤ÏÁ÷¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡ÖÏ¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
10Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤À¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¡Öº£¤Ê¤éÏÃ¤»¤ë¡£²æ¡¹¤Ï·ÈÂÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢SNS¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼ê»æ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÂÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±£¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¼ê»æ¤ò¸ò´¹¤·¤¿Êý¤Ïº£¤â³èÆ°Ãæ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
