¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤òÃí¤®J1¾º³Ê¡×¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÎëÌÚÉðÂ¢¤¬2Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¤ÎJ2¡¦ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ë´°Á´°ÜÀÒ
2025Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼J3¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬4Æü¡¢ÎëÌÚÉðÂ¢Áª¼ê¤¬²£ÉÍFC¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1ÆÀÅÀ¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï2024Ç¯¤ËJFLÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤ÏJ3¤Ç23¾¡8Ê¬¤±7ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢J2¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¿ôÇ¯Á°Îý½¬»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¼Ò²ñ¿Í¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤¿¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÎÏ¤òÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ËÃí¤®J1¾º³Ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£