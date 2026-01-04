ベシアの妻・ケイラさんがSNSで“サプライズ”を報告

ドジャースのアレックス・ベシア投手の妻であるケイラさんが自身のTikTokを更新し“愉快”な動画を掲載している。動画とともに「全員がおそろいのパジャマで現れました」と書き込んで掲載。見かけたファンが興味津々となっている。

ベシアは部屋に数人が入ってくる様子を確認した直後に「まさか！」と叫んだ。続けて「俺はめっちゃわかってた。俺はめっちゃわかってたぞ。みんな同じの着てる」と声を上げて、笑顔を見せていた。さらには片手に持ったハンドタオルを振り回して「やっぱりな！」と、はにかんだ。仲間たちは「何着てんだよ？」「みんなコールズ（大手百貨店チェーン）に行ったんだね」などと話し、盛り上がりを見せていた。

この光景を見たファンは「パジャマ・パーティするの？」「ベシアの笑い声が聞けて嬉しい」「なんてキュートでかわいいの」「OMG」「これ最高」「アレックスの顎鬚が異次元。しっかり生やしてるね」「彼が笑っていて友人たちに囲まれているのを観られてうれしい」「こういう、おふざけジョーク大好き」などの反応を見せていた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」の公式X（旧ツイッター）でも動画を引用する形で「ジャック・ドレイヤーとダルトン・ラッシングがお揃いのパジャマ姿でベシアの前に現れた。アンドレ・ジャクソン（現ロッテ、2021年から2023年までドジャース所属）とイェンシー・アルモンテといったベシアの元ドジャース・チームメートらも盛り上がりに加わった」と報じている。

この投稿にもファンが反応しており「彼女（妻）がまた投稿を再開して、とても嬉しい」「良かった、ベシアに笑顔があって本当に良かった」とコメントを綴っていた。

ベシアは昨季、68試合に登板し、防御率3.02でブルペンを支えた。ポストシーズンでも7試合に登板するなど、世界一に向けて重要な役割を果たしていた。しかし、ワールドシリーズ開幕を目前に控えた10月23日（日本時間24日）、球団から「深刻な家族の問題」でロースター外となることが発表され、シリーズ終了後に愛娘スターリングちゃんの急逝が公表されていた。（Full-Count編集部）