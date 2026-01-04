¡ÖÃ¯¤¬¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦?¡×­àºÊ¥Á¥é¸«¤»­á·ã¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î·¦ÅÄÀµ¹§

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö´Ø·¸À­¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÇÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×

¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤¬µ®½Å¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö»Å»ö¤â²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó½¼Ê¬¤·¤¿¥â¥Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£

¡¡·¦ÅÄ¤¬¿åÌÌ¤òÁ°¤ËÐÊ¤ó¤À¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡Ä¡£¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Î¤Û¤«¡¢2É¤¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤Ç­¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î1Ëç¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥Ü¥±¤Ç¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤È»×¤ï¤ì¤ëÁê¼ê¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡­àÉ×ÉØ­á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ÏÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤Ç¥¨¥â¤¤♡¡×¡Ö¤¢¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤È♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿åÀî¤µ¤ó·¹¤­¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡ÖÃ¯¤¬¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Í?¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¡Á¡×¡Ö·¦ÅÄ¤¯¤ó¤ª´é¾®¤µ¤¤¾®¤µ¤¤¾®¤µ¤¤¾®¤µ¤¤¾®¤µ¤¤¾®¤µ¤¤¾®¤µ¤¤¡£¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¿´Â¡°­¤¤¤ï¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À­¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÇÍýÁÛ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡2¿Í¤Ï2019Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£