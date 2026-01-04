À±Ìî¸»¡Ö¿ÀÍÍ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×à¹ÈÇòá½Ð±é¸½¾ì¤Ç¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×
à¥Þ¥ê¥ª¤òºî¤Ã¤¿¿Íá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ±Ìî¸»¤¬¡¢¿·Ç¯¤Î°§»¢¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ÇÈäÏª¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ËµþÅÔÉÜ¡¦±§¼£»Ô¤Î¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤«¤é½Ð±é¤·¤¿À±Ìî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Âç·¿¤Îà¥Õ¥¡¥ß¥³¥óá¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÇØ·Ê¤ËÀ±Ìî¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ö¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇ¤Å·Æ²¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¥Õ¥§¥í¡¼¤ÎµÜËÜÌÐ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ß¥³¥óóÕÌÀ´ü¤«¤é³èÌö¤¹¤ëµÜËÜ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀ±Ìî¤Ï¡ÖµÜËÜÌÐ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿ÀÍÍ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¸½¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ°§»¢¤·¤¿¤È¤·¤ÆµÜËÜ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¤¯¥Þ¥ê¥ª³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÃæ¶¿½ÓÉ§¤µ¤ó¤äÇ¤Å·Æ²¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¼êÄÍÂî»Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª¤ª¡ªµÜËÜ¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ªÀ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£