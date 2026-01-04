Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡¹ñÎ©¹Ô¤¤Î4¶¯½Ð¤½¤í¤¦¡¡Á´¹ñÁíÂÎV¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¥¨¡¼¥¹ÁÒÃæÍª²ï¤¬ÂçÎÌ4È¯
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à4¡½1ÆüÂçÆ£Âô¡Ê4Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡by¡¡Fujitsu¡Ë
¡¡ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÇÆ¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£10Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¤Î¿Ê½Ð4¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î®ÄÌ·ÐÂçÇð°Ê³°¤¬À©¤¹¤ì¤Ð¡¢½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¹ñÎ©¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿4¶¯¤Ï¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡õÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÇØÈÖ¹æ9¤ÎFWÁÒÃæÍª²ï¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò´Þ¤à4ÆÀÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£º£Âç²ñ¤ÎÄÌ»»ÆÀÅÀ¤ò6¤Ë¿¤Ð¤·¡¢2008Ç¯ÅÙ¤ÎÂè87²óÂç²ñ¤ËÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿1Âç²ñºÇÂ¿ÆÀÅÀ¡Ê10ÅÀ¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£