国立に辿り着いた４チームは？ 準決勝のカード確定！ 尚志はインハイ王者と激突、前回準優勝校は鹿島学園と相まみえる【選手権】
［高校選手権・準々決勝］１月４日
１月４日、第104回全国高校サッカー選手権で準々決勝の４試合が開催され、10日の準決勝に進む４チームと２つの対戦カードが決まった。
インターハイ王者の神村学園は日大藤沢に４−１で完勝。帝京長岡に１−０で競り勝った尚志と激突する。
前回大会で準優勝の流経大柏は大津に２−１で勝利し、興國に３−１で快勝した鹿島学園と相まみえる。
“聖地”国立競技場で行なわれる準決勝の対戦カードは以下のとおり。
【１月10日／準決勝組合せ】
［国立競技場］
尚志（福島）vs.神村学園（鹿児島）
鹿島学園（茨城）vs.流経大柏（千葉）
準々決勝の全結果は以下のとおり。
【１月４日／準々決勝】
［Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu］
鹿島学園（茨城）３−１ 興國（大阪）
神村学園（鹿児島）４−１ 日大藤沢（神奈川）
［浦和駒場スタジアム］
尚志（福島）１−０ 帝京長岡（新潟）
流通経済大柏（千葉）２−１ 大津（熊本）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
